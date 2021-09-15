«Фридом Финанс»: Акции металлургов под давлением

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Индекс Мосбиржи на этот раз сумел обновить максимум. Лидерами роста стали акции ЛУКОЙЛа (+2,51%). Хуже рынка выглядели бумаги Мечела (-4,05%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72,5–73,0.

Рост налогов в металлургической отрасли может продолжиться. Инвесторов встревожили новости о возможном повышении НДПИ (почти в три раза) для компаний металлургического сектора. По данным СМИ, поправки в налоговый кодекс могут быть приняты до конца года. Если это произойдет, нагрузка на отрасль может вырасти на 100 млрд руб., что сопоставимо с прибылью крупного игрока сектора. Нельзя исключать, что наиболее тяжелое налоговое бремя ляжет на компании черной металлургии, а также на ГМК Норникель (GMKN 23 988, -2,06%). Стоит также принять во внимание тот факт, что финансовые доходы ОК РУСАЛ (RUAL 71,1, -4,05%) в значительной степени зависят от ГМК, поэтому негативная реакция инвесторов затронула и котировки алюминиевого гиганта. Мы полагаем, что основные аспекты и параметры налоговой реформы могут быть обнародованы уже в октябре. В этом случае будет возможно сделать приемлемые расчеты по влиянию повышения НДПИ на прибыль компаний. При этом существенного сокращения прибыли по сравнению с текущими прогнозами, на наш взгляд, ждать не стоит. В краткосрочной перспективе рынок продолжит отыгрывать новость негативно: котировки акций сектора могут потерять еще 2–4% до конца недели.

Ожидаем смешанную динамику. На локальном рынке в фокусе аукцион ОФЗ. В США выйдет статистика запасов нефти, что особенно актуально на фоне урагана у берегов Техаса. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4020–4060пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 72,50–73,50.