ПСБ: Во вторник давление на длинные ОФЗ возобновилось

Доходность 10-леток выросла на 4 б.п. – до 7,03% годовых; 5-летних – на 1 б.п. – до 6,94% годовых. Основным негативным фактором выступают сегодняшние аукционы ОФЗ – Минфин предложит к размещению длинные 10-летний и 20-летний выпуски без лимита.

На аукционе ожидаем умеренный спрос на длинный участок кривой после достаточно жестких комментариев Банка России по итогам пятничного заседания: не исключаем, что часть инвесторов может занять выжидательную позицию. При этом, по данным ЦБ в августе нерезиденты купили максимальный месячный объем госбумаг с начала года - 175,7 млрд. руб.

Сегодня внимание будет направлено на итоги аукционов – сохранение спроса на 10-летки может стать позитивным сигналом для остальных инвесторов. На наш взгляд, доходность выше 7% годовых выглядит интересно для накопления позиции в длине.

ПАО "Промсвязьбанк"