«Открытие»: Нефть дорожает, что обещает поддержку в акциях нефтегазового сектора

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. Азиатские индексы в минусе на фоне слабой статистики в Китае. Однако нефть дорожает, что обещает поддержку в акциях нефтегазового сектора. Впрочем, общий негативный фон всё же доминирует, поэтому в начале дня вероятность снижения российских индексов выше, чем вероятность их роста.

На Forex доллар теряет почти 0,2% против иены до 109,5, что традиционно рассматривается в качестве сигнала о низких аппетитах к риску. AUD, CAD и NZD демонстрируют низкую волатильность. Рубль на утренних торгах незначительно слабел.

Днём в еврозоне опубликуют данные по промышленному производству за июль. В США цены импорта и экспорта в августе, а также индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Ожидается, что Empire State Index снизится до 18,0 п. с 18,3 п. в августе. Промышленное производство в США могло расшириться на 0,5% за август. Вечером выйдет еженедельный отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов.

В России бумаги ТМК торгуются последний день с дивидендами 17,71 руб на акцию.

Рекордные цены на газ в Европе обещают рекордные дивиденды «Газпрома»

Отечественный рынок в очередной раз обновил исторический максимум, как внутри дня, так и на дневном графике, хотя в течение сессии индекс МосБиржи даже уходил в минус. Тем не менее, пик внутри дня зафиксирован на отметке 4061,99 п. Существенную роль в рост индикатора внесли бумаги «ФосАгро», «ЛУКОЙЛ», но в большей степени всё же это история «Газпрома», который живёт в условиях ежедневного обновления рекордов по ценам на газ в Европе. Плюс к этому потребительская инфляция в США показала небольшое замедление в августе, что немного стимулировало аппетиты к риску.

По итогам торгов 14 сентября индекс МосБиржи — 4055,70 п. (+0,4%), а индекс РТС — 1754,60 п. (+0,2%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 117,297 млрд руб.

3 отраслевых индекса выросли и 7 снизились. Лидером дня стал сектор химии и нефтехимии (+1,84%), где задавали тон торгам акции «ФосАгро» и «Акрона».

Сектор металлов и добычи закрыл день снижением на 1,3%. Давление на бумаги металлургов оказали новости из Китая, где застройщик China Evergrande, чей долг превышает $300 млрд, заявил о возможном дефолте по ряду кредитов из-за существенного снижения продаж недвижимости. Соответственно, если столь крупная компания говорит о падении продаж, то это может быть общей проблемой строительной отрасли КНР. Цены на промышленные металлы немедленно отреагировали падением. Алюминий утром добрался до уровня $3000 за тонну, но к вечеру уже терял более 2%, медь дешевела более чем на 1%.

В секторе нефти и газа позитива значительно больше. Brent не смогла удержаться выше $74 за баррель, но сохранила небольшой плюс. Меж тем газ в Европе продолжает дорожать. Утром торги стартовали с преодоления планки в $800 за 1000 кубометров, а на закрытии цена уже поднялась до $816. На этом фоне «Газпром» рассчитывает на ускоренный запуск «Северного потока 2», а инвесторы на рекордные дивиденды по итогам текущего года. В течение торгов акции компании поднимались до 339,92 за штуку.

Акции «РусАгро» подскочили сегодня до 1264,80 руб. — максимум с марта 2016 года. Совет директоров компании повысил минимальную планку дивидендных выплат до 50% чистой прибыли по МСФО с 25%. При этом гендиректор компании Максим Басов считает, что «Русагро» может направлять на дивиденды весь свободный денежный поток после снижения показателя задолженности net debt/EBITDA до 1,0х. По итогам первого полугодия соотношение чистого долга к EBITDA «Русагро» составляло 1,57х против 2,12х на конец 2020 года.

Отметим, что рынок продолжает демонстрировать перекупленность. Кроме того, начинают расти объёмы вместе с попытками продавить индексы вниз. Поэтому стоит проявлять повышенную осторожность в открытии новых длинных позиций.

Рубль готов укрепляться при любом позитивном поводе

Рубль провёл очередную волатильную сессию. В моменте он укреплялся до 72,525 за доллар и 85,79 за евро. Пара USD-RUB опускалась ниже минимума предыдущего дня. Естественно, что это произошло на фоне более слабой инфляции в США, чем ожидали экономисты.

Потенциал укрепления сохраняется благодаря высокой ставки ЦБ РФ и доходности ОФЗ. В среду Минфин проведёт размещение двух выпусков ОФЗ-ПД 26239 с погашением 23 июля 2031 года и 26238 с погашением 15 мая 2041 года. Облигации выпусков будут размещаться в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

На Forex доллар смог выбраться из ямы, в которую попал после публикации статистики по инфляции. DXY к вечеру почти ликвидировал свои потери и торговался выше 92,60 пунктов. CAD и NZD теряли более 0,4%, но доллар Австралии проседал на 0,75%. Глава Резервного Банка Австралии Филипп Лоу заявил о том, что не ждёт повышения ставки до 2024 года. То есть ставка РБА может оказаться самой низкой среди развитых стран.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 92,65 (-0,03%),

USD-RUB – 72,90 (+0,34%),

EUR-RUB – 86,10 (+0,36%),

EUR-USD - $1,18 (-0,03%),

GBP-USD - $1,381 (-0,22%),

USD-JPY – 109,68 (-0,29%).

Демократы в США взяли курс на повышение налогов

Торги в США начинались вполне позитивно на фоне вышедшей статистики по инфляции. Однако закрытие сессии индексы встретили в солидном минусе. Индекс NASDAQ завершает с потерями уже пятую сессию подряд.

Рост потребительских цен США за август составил 0,3%, что оказалось ниже прогноза. Core CPI вырос за месяц на 0,1%, что также ниже прогноза. В годовом выражении рост CPI снизился до 5,3% с 5,5% в июле, что совпало с ожиданиями. Core CPI замедлил рост до 4,0% в годовом выражении с 4,3% в июле, что ниже прогноза 4,2%.

В любом случае, рост цен значительно опережает целевой уровень ФРС и небольшое замедление вряд ли заставит регулятора пересмотреть планы по сокращению покупки облигаций до конца года. Проблемой остаётся дефицит кадров в ряде отраслей и связанный с этим рост оплаты труда, что, в свою очередь, негативно сказывается на эффективности бизнесов. Если добавить к этому рост цен на жильё и аренду, то картина инфляции вовсе становится неприятной и угрожающей.

Apple (-0,96%) провела презентацию новых умных телефонов и других устройств. Отметим, что стартовая цена на модель iPhone Pro составляет уже $999, а iPhone 13 Mini $699. Продукция компании всё дальше уходит от массового потребителя.

Oracle Corp. (-2,81%) отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но выручка не дотянула до прогнозных значений. Негативное влияние на результаты оказал рост конкуренции в сфере предоставления услуг облачных технологий.

Дополнительным поводом для общего пессимизма стали предложения демократов по налогам. Предлагается повысить максимальную ставку на доходы богатейших граждан до 39,6% с текущих 37%. Ставку корпоративного налога предлагается повысить до 26,5% с текущих 21%. И, наконец, ещё в понедельник были обнародованы планы по повышению налогов на доходы от инвестиций. Все эти инициативы, если будут одобрены, начнут действовать со следующего года.

Все 11 секторов оказались в минусе. Наиболее сильные потери были в финансах (-1,41%) и энергетике (-1,55%). В очередной раз стоит вспомнить о том, что сентябрь это традиционно слабый месяц для американского рынка. Тем более, что в текущем году на сентябрь приходится целая серия негативных обстоятельств.

По итогам торгов:

DJIA - 34577,57 п. (-0,84%),

S&P 500 - 4443,05 п. (-0,57%),

NASDAQ - 15037,76 п. (-0,45%).

Вспышка COVID-19 сильно испортила статистику КНР

Азиатские рынки преимущественно снижались на фоне слабой статистики из Китая. Впрочем, индийский Nifty 50 вновь переписал свой максимум.

Рост цен на жильё в Китае замедлился до 4,2% в августе с 4,6% в июле. Рост промышленного производства замедлился до 5,3% по сравнению с 6,4% в июле и 5,8% в прогнозах. Рост розничных продаж замедлился до 2,5% по сравнению с 8,5% в июле и 7,0% в прогнозах. На китайскую статистику явно влияет очередная волна COVID-19. Бумаги интернет компаний продолжают оставаться под давлением. Xinhua вновь вещает о том, что власти будут двигаться в сторону более цивилизованного интернета через надзор над новостными сайтами и платформами. Пожалуй, что лишь сектор энергетики чувствовал себя уверенно на фоне дорожающей нефти. В бумагах компаний, связанных с игровым бизнесом в Макао, грандиозный разгром после заявлений властей региона о необходимости пересмотреть законодательство в сфере игрового бизнеса.

Японские акции также преимущественно дешевели. Бумаги SoftBank Group теряли более 5% из-за опасений слишком значимых инвестиций в китайские технологичные компании. Под давлением оказались акции застройщиков, что также можно связать с проблемами на рынке жилья в Китае. Китайская Evergrande заявила о замедлении продаж недвижимости и о возможном своём дефолте. Базовые машиностроительные заказы в Японии выросли за июль на 0,9% при ожиданиях 3,1% роста, а в годовом выражении на 11,1% при ожиданиях 15,7%.

По состоянию на 8:50 мск:

NIKKEI 225 - 30538,93 п. (-0,43%),

Hang Seng - 25131,69 п. (-1,45%),

Shanghai Composite - 3653,96 п. (-0,24%).

Американские запасы нефти и нефтепродуктов заметно снизились

Нефть продолжает дорожать на фоне проблем с восстановлением добычи в Мексиканском заливе. Кроме того, статистика по запасам также отражает влияние урагана Ида. В МЭА общие потери из-за пострадавшей инфраструктуры оценивают на уровне 30 млн бар.

Согласно данным API, на неделе до 10 сентября коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,4 млн бар., запасы бензина упали на 2,8 млн бар. и дистиллятов на 2,9 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти на 3,5 млн бар., бензина на 2,2 млн бар. и дистиллятов на 2,0 млн бар.

Китай объявил о том, что 24 сентября проведёт аукцион по продаже 7,4 млн бар. из стратегических резервов. Планы дальнейших продаж пока не опубликованы. Возможно, что продажи не потребуются, так как нефтепереработка в августе оказалась на минимальных значениях с мая прошлого года.

По состоянию на 9:05 мск: