ПСБ: Доллар в ходе сегодняшних торгов попытается закрепиться выше 73 рублей

Слабо негативный фон на глобальных рынках будет компенсирован благоприятной конъюнктурой на рынке нефти, в результате чего индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 4030-4060 пунктов

Давление на длинные ОФЗ возобновилось на фоне аукционов: сегодня Минфин предложит к размещению 10-летний и 20-летний выпуски без лимита

ЛУКОЙЛ (ДЕРЖАТЬ) к концу I кв. 2022 г. выйдет на уровень добычи нефти в РФ в 220 тыс. т/с, готов наращивать при благоприятной конъюнктуре - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Планы ЛУКОЙЛа оцениваем положительно. По мере завершения сделки ОПЕК+ ЛУКОЙЛ, вероятно, будет готов даже наращивать добычу, так как подготовительные мероприятия ведутся уже в настоящее время. В случае сохранения цен на нефть на высоком уровне инвестиции в наращивание добычи будут оправданы.

Русагро (-) подняла минимальный уровень дивидендных выплат до 50% с 25% от прибыли - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем изменение дивидендной политики компании, хотя компания и платила обычно больше, но теперь это зафиксировано. Расписки Русагро вчера реагировали ростом на 9% на данную новость. Также компания рассматривает вариант и платить дивиденды исходя из свободного денежного потока – такую мысль озвучил гендиректор Русагро. Весь FCF мог бы быть направлен акционерам при условии снижения долговой нагрузки (чистый долг/EBITDA) до 1х.

ПАО «Промсвязьбанк»