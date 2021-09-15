ПСБ: Цены на железную руду ставят антирекорды

Железнорудные котировки продолжают уверенно снижаться, приблизившись к уровню ноября 2020 года. Значимое падение мировых цен на железную руду может поддержать высокую маржинальность сталелитейного бизнеса при условии сохранения действующей ценовой конъюнктуры на рынке стали.

Торги 14 сентября фьючерсами на железную руду поставили очередные многомесячные антирекорды: на фоне слабого спроса, цены на этот вид сырья упали в среднем на 6 долларов за тонну, отступив к уровням конца 2020 года.

Главным потребителем железной руды является Китай, на долю которого приходится около 62% мирового спроса. Данный факт подтвержден и производимыми объемами стали (за 6 мес. 2021 г. Китай нарастил выплавку на 8% г/г, достигнув отметки 649,3 млн тонн). Ключевое предложение на рынке руды формируют Австралия и Бразилия, в силу легкодоступных залежей. Почему же цены на руду заметно упали с июля месяца?

Во-первых, падение цен связано с проводимым в КНР регулированием сталелитейного сектора: политика властей пока направлена на то, чтобы снизить вредные выбросы путем сокращения объемов выпуска менее эффективными сталелитейными предприятиями. Запасы железной руды на складах 45 ведущих китайских портов на прошлой неделе выросли на 260 тысяч тонн, до 127 миллионов тонн. Во-вторых, начали проявляться первые признаки замедления производства в автомобильной промышленности КНР, которая формирует более 20% спроса сталелитейной продукции. Так, производство автомобилей в августе сократилось до 1,73 млн единиц (-7,4% м/м или -18,7% г/г) на фоне COVID-19, парализовавшее работу заводов. Стоит заметить и сокращающиеся показатели отношения продаж к предложению недвижимости во многих городах Китая (так, показатель у Пекина и Гуаньджоу в сентябре кв/кв опустился до 1,8 и 0,3 соответственно) который сигнализирует о начале преобладания предложения недвижимости над покрытым спросом. Данная тенденция указывает на риски сокращения объемов строительства в стране в дальнейшем, и, соответственно, - потребления сталелитейной продукции, а значит и железной руды. По нашему мнению, в 4 квартале 2021 года может начаться и снижение цен на сталь, достаточно плавное в силу по-прежнему высокого спроса.

Мы полагаем, что 50% сокращение цен на железную руду с июля при сохранении роста цен на сталь позволит крупнейшим отечественным сталелитейщикам повысить рентабельность по EBITDA в 3 квартале этого года. Так, по нашим оценкам, у НЛМК этот показатель вырастет на 2,5 п.п. в 3 кв. 2021 года при условии сохранения рыночной конъюнктуры до 52,5%, Мечел на 1,5 п.п. в 3 кв. 2021 года до 18,7%, а для Северстали – на 3 п.п. до 58,9% и тем самым позволит нивелировать влияние введенных экспортных пошлин. Дивидендная доходность также останется на высоких уровнях.

В 4 квартале, мы опасаемся, из-за возможного ухудшения ценовой конъюнктуры рынков стали, начала плавного снижения рентабельности в отрасли и, как следствие, наступления коррекции в акциях ведущих игроков сегмента, несмотря на выплачиваемые высокие дивиденды.

ПАО «Промсвязьбанк»