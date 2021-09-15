«Фридом Финанс»: Макроэкономические ожидания оказывают давление на индексы

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 14 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали снижение. Индекс S&P 500 скорректировался на 0,57%, до 4443 пунктов. Dow Jones потерял 0,84%, Nasdaq опустился на 0,45%. Все сектора по итогам торгов закрылись в минусе. Лучше прочих выглядели компании из отрасли здравоохранения (-0,12%) и ИТ (-0,14%). Среди аутсайдеров оказались акции циклических секторов: энергетики (-1,55%) и финансовые компании (-1,41%) продемонстрировали наиболее слабую динамику.

· Квартальные результаты FuelCell Energy (FCEL: +14,6%) превзошли ожидания рынка. Компания подтвердила целевые показатели на 2022 год, включая рост портфеля генерации на 100% и положительную EBITDA.

· Акции Globalstar (GSAT: -23,3%) оказались под давлением, поскольку Apple (AAPL: -0,96%) в ходе презентации новых смартфонов 14 сентября не представила спутниковые функции ни в одном iPhone.

· Wynn Resorts (WYNN: -10,9%). Вчера стало известно, что государственные органы Макао планируют ужесточить надзор за игорной индустрией, что привело к падению акций сетей казино.

Сегодня мировые фондовые площадки преимущественно снижаются, продолжая «медвежий» тренд вторника. Активность инвесторов сдерживают ожидания того, что темпы экономического роста могут уменьшиться. По итогам августа прогнозируется замедление расширения промпроизводства до 0,4% м/м (1,4% м/м в июле).

Объем розничных продаж в августе также может продемонстрировать негативную динамику (данные выйдут в четверг). Консенсус предполагает снижение показателя на 0,85% м/м после сокращения на 1,1% м/м в июле.

Важно отметить тот факт, что выйти в зеленую зону по итогам вторника индексам не помогли даже позитивные цифры по темпам роста цен. Данные по потребительской инфляции в США в августе, опубликованные 14 сентября, показали снижение ИПЦ с 5,4% в июле до 5,3% в августе. Рост показателя в помесячном исчислении замедлился до 0,3% по сравнению с 0,5% в июле.

· Азиатские фондовые площадки продолжили демонстрировать негативную динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 1,95%, китайский CSI 300 потерял 1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,52%. EuroStoxx 50 сокращается на 0,16%.

· Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис упала до 1,29%. Цена на фьючерс Brent превышает $74 за баррель. Золото торгуется около отметки $1802 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4400–4500 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по росту производства в индустриальном секторе (включает производственный и добывающий сегменты, электроэнергетику, электро- и газовые коммунальные предприятия) за август. Консенсус предполагает замедление показателя до 0,5% м/м по сравнению с 0,9% в июле.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на один пункт, до 63, отражая опасения инвесторов относительно замедления темпов экономического роста, а также повышения налогов для финансирования стимулирующих пакетов.

Хотя в пятницу S&P 500 пробил вниз психологически значимую отметку в 4500 пунктов, он по-прежнему находится в рамках восходящего тренда, верхняя граница которого достигает 4600 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки, расположенной в области 4370–4400 пунктов.