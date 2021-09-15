Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 сентября: 4 181,7002 руб/1 г золота и 55,1700/1 г серебра ЦБ РФ с 15 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 181,7002 руб.

1 грамм серебра - 55,1700 руб.

1 грамм платины - 2 235,0400 руб.

1 грамм палладия - 4 811,4102 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,2199 р. (0,46%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2400 р. (0,43%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,5801 р. (0,29%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 212,2599 р. (4,23%) . dims

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