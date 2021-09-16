«Фридом Финанс»: Основной драйвер роста — нефтегазовый сектор

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи обновил максимум. Лидерами роста на корпоративных новостях стали акции ЯТЭК (+39,93%). Хуже рынка выглядели бумаги FXCN ETF (-2,84%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72,5–73,0.

Акции нефтегазового сектора тянут рынок наверх. Цена на нефть марки Brent поднялась выше $75. Ураган «Николас» ослаб, но пока не покидает побережья Мексиканского залива и, как следствие, может создать логистические затруднения. В Карибском море при этом усиливается циклон, который может добраться до восточного побережья в течение пяти дней. На фоне этих событий в США вновь сократились запасы нефти и существует вероятность, что цена задержится на неделю вблизи достигнутого уровня, прежде чем начнет корректироваться. Это подогревает котировки акций нефтегазового сектора. С другой стороны, ралли цен на газ на европейском рынке, похоже, завершилось. Новость о возможном увеличении поставок из Норвегии зимой немного охладила рынок, хотя до стабилизации еще очень далеко. Мы не исключаем технической коррекции в акциях Газпрома (GAZP 342,49, +1,04%). Вчера в них проторговался рекордный объем за девять месяцев. Но, вероятнее всего, откат будет неглубоким (2-3%) и непродолжительным, поскольку поддержку сектору оказывают высокие цены на углеводороды.

Ожидаем смешанную динамику. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4050–4070 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 70,00–73,00.