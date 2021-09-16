«Открытие»: Нефть и газ переписали очередные максимумы российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские индексы в минусе на фоне проблем у China Evergrande.

Ожидания кризиса в строительном секторе КНР давят на котировки металлов. Нефть пока удерживается на достигнутых позициях из-за проблем с восстановлением добычи в Мексиканском заливе, а также дефиците энергоносителей, как в Европе, так и в Китае.

На старте дня индекс МосБиржи может уйти в минус, а рубль ослабнуть. Нефть прекратила динамичный рост, а цены на газ в Европе могут начать корректироваться. Соответственно, поддержка нефтегазового сектора ослабнет, а слабость промышленных металлов намекает на просадку акций металлургов.

Днём в еврозоне выйдет статистика торгового баланса за июль. В США большой пакет статистики. Сначала выйдут данные по первичным обращениям. Затем индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться до 19,0 п. в сентябре с 19,4 п. в августе. Розничные продажи в США могли упасть за август на 1,0%.

В России бумаги «Казаньоргсинтез» торгуются последний день с дивидендами 5,745 руб на акцию, а НКНХ с 9,538 руб на акцию.

Нефть и газ переписали очередные максимумы российского рынка

На российском рынке очередные рекорды внутри дня и на дневном графике. Индекс МосБиржи поднимался в моменте до 4081,98 п. Закрытие торгов было более скромным, но также на максимальном значении дневного графика. Индекс РТС достиг десятилетнего максимума, что также весьма солидно. Ситуация с ценами на нефть и газ остаётся определяющей. Стоимость газового фьючерса на голландском хабе достигала почти $980 за 1000 кубометров. Если зима будет тёплой, то текущие запасы в Европе находятся на комфортном уровне, но повторение погодного сценария прошлого года будет означать не только ценовой, но и физический энергетический кризис. Ситуацию усугубляет длительный период слабых ветров в Северном море, что сказывается на объёмах генерирования электричества.

По итогам торгов 15 сентября индекс МосБиржи — 4065,53 п. (+0,2%), а индекс РТС — 1766,67 п. (+0,7%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 129,463 млрд рублей.

5 отраслевых индексов выросли и 5 снизились. Аутсайдером стал сектор химии и нефтехимии (-1,33%), где лихорадит бумаги «ФосАгро». 22 сентября будет последний день, когда владельцы акций смогут претендовать на дивиденды 156 руб. Лидером дня стал сектор строительных компаний (+0,6%).

Сектор металлов и добычи (-1,01%) под давлением, как за счёт фактора замедления производства и продаж недвижимости в Китае, так и внутренних вопросов. Аутсайдерами в секторе были бумаги золотодобывающих компаний. Цены на золото могут существенно скорректироваться, если ФРС объявит о сокращении стимулов. Кроме того, остаётся актуальной тема налогов у металлургов. 15 сентября состоялся разговор между представителями отрасли и первым вице-премьером Андреем Белоусовым. По слухам, обсуждался рост НДПИ как самостоятельный вариант, так и в комбинации с прогрессией налога на прибыль. Концепция новых вариантов налогообложения: определенный коэффициент к ставке налога на прибыль будет действовать для всех компаний отрасли. Чем больше компания платит дивиденды и ниже капиталовложения, тем выше коэффициент). В ближайшие дни слухи могут обернуться в подтвержденную конкретику. Тогда можно будет оценить, как и какие изменения повлияют на отрасль.

Наиболее существенное влияние на рынок оказал сектор нефти и газа (+0,4%). Нефть Brent в течение дня поднималась выше $76 за баррель после публикации данных по запасам в США. Но, пожалуй, главной историей для рынка остаётся «Газпром» и цены на газ в Европе. Бумаги газовой компании поднимались в моменте до 344,2 за акцию и завершили день вблизи этого уровня.

Согласно информации Gas Infrastructure Europe, на 13 сентября отставание заполняемости ПХГ в Европе составляло 22,8 млрд кубометров в сравнении с прошлым годом. Было восполнено лишь 62% запасов, выбранных в прошлый отопительный сезон. Меж тем «Газпром» сложно обвинить в сокращении поставок, так как они, по факту, увеличены. В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 157,7%), Германию (на 35,8%), Италию (на 15%), Румынию (на 347,6%), Сербию (на 125,9%), Польшу (на 11,4%), Болгарию (на 52,3%), Грецию (на 12,8%), Финляндию (на 19%). Добыча газа «Газпромом» увеличилась с начала года до середины сентября на 17,8%, или 53,9 млрд кубометров в сравнении с прошлым годом.

Ещё одной знаковой историей дня стали заявления вице-премьера правительства РФ Александра Новака. Он сообщил, что на текущий момент рассматриваются возможности для экспорта газа компанией «Роснефть» по трубопроводу «Северный поток 2». Если это произойдёт, то Россия сможет обойти условия 3-й директивы Евросоюза и полностью заполнить газовую магистраль.

В целом, вновь отметим резкий рост объёмов торгов при незначительном продвижении. Рынок остаётся сильно перегретым и риски фиксации прибыли начинают возрастать. Поэтому стоит проявлять повышенную осторожность при открытии длинных позиций.

Спрос нерезидентов на ОФЗ улучшает перспективы рубля

Рубль провёл фееричные торги. В моменте он укреплялся до 72,245 за доллар и 85,35 за евро. Можно предположить, что такая динамика стала возможной благодаря дорожающей нефти и рекордным ценам на газ, но в большей степени за это отвечает высокая доходность рубля вкупе с повышением интереса нерезидентов к долговому рынку.

Согласно информации ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла за август на 1 процентный пункт до 20,9%. В номинальном выражении доля увеличилась на 175,7 млрд рублей, что является самым объёмным приростом в текущем году. Как известно, с июля ставка регулятора была повышена ещё на 25 базисных пункта до 6,75%. Соответственно, есть определённые надежды, что приток средств нерезидентов в высокодоходные российские активы продолжится.

Минфин в среду 15 сентября провёл аукционы ОФЗ. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объёме 45,49 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 68,285 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,19%. На предыдущем аукционе аналогичных бумаг, состоявшемся 1 сентября, средневзвешенная доходность была на уровне 7,13%. То есть повышение ставки ЦБ РФ на 25 базисных пункта существенно не повлияло на ожидания среднесрочной доходности. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объёме 17,924 млрд рублей по номиналу. Спрос оказался на уровне 26,304 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,50%. На предыдущем размещении доходность была на уровне 7,43%.

На Forex доллар незначительно слабел. DXY снижался к вечеру на 0,1% и торговался около 92,55 п. Наиболее сильное ослабление доллара наблюдалось в паре с иеной. Японская валюта отыгрывала около 0,3% к вечеру и укреплялась до 109,36. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США сначала упала до 1,27% после выхода статистики среды, а затем поднялась почти до 1,31%.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 92,49 (-0,15%),

USD-RUB – 72,27 (-0,86%),

EUR-RUB – 85,37 (-0,85%),

EUR-USD - $1,182 (+0,09%),

GBP-USD - $1,384 (+0,25%),

USD-JPY – 109,36 (-0,3%).

Американский рынок снял перепроданность но слабый сентябрь ещё не завершился

Торги в США завершились ростом индексов. Рынок снял краткосрочную перепроданность после самого слабого старта месяца за прошедшее десятилетие. Однако тревожность будет сохраняться минимум до заседания ФРС 21-22 сентября, когда регулятор может объявить о планах сокращения покупки облигаций.

Начинался день со вполне сильной статистики. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в сентябре до 34,3 п. с 18,3 п. в августе при ожиданиях снижения до 17,2 п. Импортные цены США снизились за август на 0,3%, что стало первым снижением с октября прошлого года. . Лишь рост промышленного производства на 0,4% оказался хуже ожиданий экономистов на уровне 0,5%. В целом, статистика смягчает инфляционные ожидания, которые лежат в основе желания ФРС начать сокращение программы покупки облигаций.

Акции Microsoft показали рост на 1,68%. Компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 11%, а также о новой программе обратного выкупа до $60 млрд.

Бумаги операторов казино оказались под давлением на новостях из Макао, где власти планируют заняться пересмотром законодательства для игрового бизнеса.

Canadian National Railway отказалась повышать предложение за Kansas City Southern. Соответственно, в качестве победителя в гонке поглотителей формально побеждает Canadian Pacific Railway (+0,98%).

Акции Apple (+0,61%) восстанавливались после просадки днём ранее, когда инвесторы пессимистично отнеслись к презентации новой продукции.

Бурный рост цен на нефть способствовал активности в нефтяных бумагах. Акции Exxon Mobil подорожали на 3,37%.

Бумаги Pfizer повысились на 0,13%. Меж тем Администрация по продовольствию и медикаментам (FDA) пока не готова поддержать программу дополнительной ревакцинации третьей дозой от Pfizer, ссылаясь на недостаточный объём исследований. В администрации Джо Байдена хотели бы начать программу ревакцинации уже со следующей недели, но без заключения FDA это невозможно. В пятницу состоится заседание Агентства, на котором планируется огласить официальную позицию. Однако опубликованный документ пока говорит о том, что одобрения пока не будет.

10 отраслевых индексов выросли и лишь один снизился. Сектор коммунальных услуг оказался в минусе на 0,15%. Самый сильный рост показала энергетика (+3,81%) на фоне резкого роста цены на нефть.

По итогам торгов:

DJIA - 34814,39 п. (+0,68%),

S&P 500 - 4480,70 п. (+0,85%),

NASDAQ - 15161,53 п. (+0,82%).

Проблемы China Evergrande могут спровоцировать масштабный кризис

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. На Филиппинах и в Индии рынки торговались в плюсе, а в Китае вновь пессимизм из-за проблем в секторе недвижимости.

Индекс в Гонконге упал до минимального значения в текущем году. Акции China Evergrande Group провалились более чем на 8% на фоне растущих рисков дефолта застройщика. В начале недели компания заявила о вероятности дефолта по ряду обязательств из-за падения продаж недвижимости. Накануне индекс цен на жильё показал снижение темпов роста в августе до 4,2% с 4,6% в июле. В Goldman Sachs полагают, что проблемы China Evergrande Group могут спровоцировать аналогичные риски на широком рынке недвижимости КНР. Рейтинговое агентство Fitch предупредило, что дефолт China Evergrande Group может привести к пересмотру кредитных рейтингов в других отраслях.

Японский рынок начинал торги оптимистично, но затем растерял свои достижения и ушёл в минус. Частично в этом виновата иена, которая продолжила укрепляться и достигла 109,2 за доллар. Впрочем, японские инвесторы распродавали бумаги в таких секторах, как производство товаров широкого потребления, информационные технологии и брокерские услуги. Бумаги Tokyo Electron, SoftBank Group и Advantest теряли от 2,4% и более. Как и в США, рост наблюдался в акциях нефтяников. Данные по внешней торговле стали дополнительным фактором пессимизма. Рост экспорта в августе составил 26,2% при ожиданиях 34,0%, а импорта 44,7% при ожиданиях 40,0%.

На Forex доллар торговался с низкой волатильностью. Валюта Австралии ослабла на 0,2%, хотя безработица в стране снизилась в августе до 4,5% с 4,6% в июле вместо ожидаемого роста до 4,9%.

По состоянию на 8:45 мск:

NIKKEI 225 - 30298,92 п. (-0,70%),

Hang Seng - 24523,58 п. (-2,04%),

Shanghai Composite - 3616,17 п. (-1,10%).

От производителей угля в КНР требуют увеличения поставок

Ожидания холодной зимы и проблемы с производством толкают цены на энергоносители вверх.

Ассоциация производителей угля в Китае призвала своих участников обеспечить достаточное производство термического угля для обеспечения потребностей зимнего сезона. Цена на термический уголь выросла за год почти вдвое, превысив $168 за тонну.

Reuters пишет о том, что продажи последних партий российского сорта ВСТО были осуществлены с максимальной премией к рынку за последние 21 месяца. Условия для этого сформировались из-за роста китайского спроса.

На торгах в Азии нефть продолжила дорожать. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 10 сентября коммерческие запасы нефти в США сократились на 6,4 млн бар. до 417,4 млн бар., что на 7% ниже среднего показателя за пять лет. Запасы бензина упали на 1,9 млн бар. и теперь на 4% ниже среднего за пять лет. Запасы дистиллятов упали на 1,7 млн бар. и теперь находятся на 13% ниже среднего показателя за четыре недели составляет: 21,1 млн бар. общих топливных поставок, или +16,9% за год; 9,4 млн бар. бензина в сутки, или +8,1% за год; а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или +10,9% за год. Поставки авиационного топлива выросли за год на 59,1%. Добыча в США восстановилась за неделю на 0,1 млн бар. до 10,1 млн бар. в сутки.

По состоянию на 9:00 мск: