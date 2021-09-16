Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 сентября: 4 219,3198 руб/1 г золота и 55,8300/1 г серебра ЦБ РФ с 16 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 219,3198 руб.

1 грамм серебра - 55,8300 руб.

1 грамм платины - 2 190,0000 руб.

1 грамм палладия - 4 609,5400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,6198 р. (0,90%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6600 р. (1,20%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,0400 р. (2,02%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 201,8702 р. (4,20%) . dims

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