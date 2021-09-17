Россельхозбанк сообщает об успешном сборе заявок на облигации Группы ЛСР с рекордным объемом 10 млрд руб.

14 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-07 со сроком обращения 5 лет, амортизацией, купонным периодом 91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15% годовых, а первоначальный объем выпуска - 5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе букбилдинга превысил 15 млрд руб., что позволило эмитенту увеличить объем размещения до 10 млрд руб. и установить финальную ставку купона существенно ниже начального ориентира – на уровне 8,65% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

«Группа ЛСР - один из ключевых клиентов Россельхозбанка в строительном секторе, и мы стремимся к дальнейшему развитию отношений, в том числе на рынках капитала, что реализовалось уже в 6 совместных сделках по размещению облигаций. Лидирующие позиции Группы ЛСР в секторе, а также стабильно растущие финансовые показатели привлекают внимание инвесторов к облигациям Группы, что позволило увеличить выпуск до 10 млрд рублей при снижении ставки до 8.65%», - прокомментировал директор Департамента по работе на рынках капитала Денис Тулинов.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится 17 сентября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно Альфа-Банком, Московским кредитным банком, Совкомбанком.

Россельхозбанк сотрудничает с Группой ЛСР на рынке капитала с 2012 г. и неоднократно получал повторные мандаты на организацию размещения облигаций. Ранее Банк принял участие в размещении 5 выпусков облигаций Группы ЛСР общим объемом 26 млрд. руб.