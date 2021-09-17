«Фридом Финанс»: В фокусе внимания – макростатистика

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 15 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали позитивную динамику. Индекс S&P 500 увеличился на 0,85%, до 4480 пунктов. Dow Jones прибавил 0,68%, Nasdaq повысился на 0,82%. Лидерами роста стали сектора энергетики (+3,82%) и промышленности (+1,12%). Хуже рынка выглядели коммунальные услуги (-0,15%) и нециклические потребительские товары (+0,40%).

· Комиссионная панель Гонконга рекомендовала однократную дозу вакцины от BionTech (BNTX: +6%) для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

· Акции одного из операторов казино Wynn Resorts (WYNN: -6,3%) продолжили падение на фоне ужесточения регуляторных правил в Макао.

· Котировки одного из крупнейших разработчиков игр Electronic Arts (EA: -5,7%) снижаются на фоне задержки релиза ожидаемой видеоигры Battlefield 2042.

Сегодня мы не ожидаем существенных изменений на фондовом рынке США в связи с относительно спокойным новостным фоном. Некоторые инвестиционные дома начали транслировать мнение о временном снижении темпов роста ВВП. Например, эксперты J.P.Morgan полагают, что причиной замедления экономики стало распространение штамма «дельта», однако этот фактор будет носить краткосрочный характер. Также, корпорация заявила о том, что не стоит преувеличивать влияние этих рисков, и подчеркнула, что увеличение капитальных затрат компаний, значительное восстановление трансграничной активности и снижение регуляторного давления со стороны китайского правительства будут поддерживать рост ВВП. Кроме того, инвесторы склонны считать, что корпорации позитивно отчитаются за третий и четвертый кварталы, в течение которых доходы эмитентов из индекса S&P 500 могут вырасти более чем на 20% г/г.

Однако недавно представленная макростатистика из Китая указывает на замедление расширения экономики Поднебесной. Наблюдается сокращение темпов роста розничной торговли и снижение промышленного производства. На фоне увеличения количества первичных заявок на пособие по безработице в США и возможного замедления темпов розничных продаж сегодня индексы широкого рынка, скорее всего, покажут умеренно негативную динамику.

· Азиатские фондовые площадки завершили сессию в минусе. Гонконгский Hang Seng упал на 1,46%, японский Nikkei 225 опустился на 0,62%, китайский CSI 300 скорректировался на 1,22%. EuroStoxx 50 увеличивается на 0,76%.

· Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,31%. Цена на фьючерс Brent снижается до $75,3 за баррель. Золото падает до $1785 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4400–4500 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Консенсус составляет 330 тыс. против 310 тыс. неделей ранее. Также будет представлена статистика по ключевым компонентам розничных продаж. Прогнозы закладывают незначительное уменьшение на 0,1% м/м. Однако этот показатель может показать негативную динамику второй месяц подряд.

Хотя S&P 500 опустился ниже 4440 пунктов, он не достиг уровня поддержки в области 4370–4400 пунктов. Как следствие, произошел отскок от 50-дневой средней линии. Мы считаем, что индекс продолжит движение в рамках восходящего тренда, верхняя граница которого достигает 4600 пунктов. Однако в случае пробоя вниз поддержки на уровне 4370 пунктов возможен разворот тренда.