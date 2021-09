Комментарии «Фридом Финанс»: Аналитики выражают опасения по поводу возможной коррекции Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс»: Пока рынок продолжает медленное движение наверх, аналитики выражают опасения по поводу возможной коррекции. В последние недели появилось очень много «медвежьих» прогнозов от ведущих инвестиционных домов — Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank и Bank of America. Основные причины для негативных ожиданий следующие: Сентябрь — традиционно статистически слабый период. За 20 последних лет худшая доходность по S&P 500 (−0,8%) наблюдалась именно в этом месяце. С начала 2021-го S&P 500 уже 54 раза обновлял максимум по доходности, не побив лишь рекорд 1995-го (55 раз). На американском фондовом рынке наблюдается перекупленность (Morgan Stanley) и непропорционально огромное количество лонгов по сравнению с короткими позициями (10 к 1, по заявлению Citigroup). Но инвестиционный тезис всегда формируется через сравнение, поэтому некорректно принимать во внимание ситуацию лишь в одном регионе. Активы на многих других развитых рынках (в континентальной Европе, Канаде, Японии и Великобритании) более дешевы по сравнению с американскими. Однако инвесторы опасаются заходить туда ввиду структурных проблем как на фондовых рынках, так и в экономиках в целом. Оправданна ли столь осторожная позиция? По сути, это не столь важно, поскольку доходность эмитентов из этих регионов несопоставимо ниже и пока нет оснований полагать, что ситуация изменится. Таким образом, американский рынок остается самым привлекательным с точки зрения доходности, скорректированной на риск. Облигации, к сожалению, тоже не выдерживают конкуренции с акциями. В этом солидарны практически все инвестдома, которые среди причин роста широкого рынка акций называют ультранизкие доходности гособлигаций и узкие спреды в корпоративном сегменте. Этот тренд получил название «безальтернативный» (There Is No Alternative — TINA). Еще одним доводом в пользу того, что рынки вскоре начнут корректироваться, является отсутствие новых позитивных новостей, поскольку прежняя информационная повестка уже отыграна в котировках. Однако в тот момент, когда уже можно было бы полностью согласиться с этим тезисом, на новостных лентах появилось сообщение о том, что корпоративная налоговая ставка будет ниже, чем ожидалось — не 28%, а 26,5% (текущая 21%). Кроме того, налоговая ставка на прирост капитала может составить 25% против ожидаемых ранее 39,5% (текущая 20%). Таким образом, на рынке появляется новый повод для оптимизма, поскольку налоговое давление на экономику усилится не столь значительно, как предполагалось ранее. Рискну сделать такие прогнозы: до конца года корпоративная налоговая ставка и ставка на прирост капитала составят 26-27% и 25% соответственно. При этом потолок госдолга будет повышен, а инфраструктурный проект будет принят в объеме $1,5–2,5 трлн. В то же время нельзя игнорировать все доводы, приведенные в пользу коррекции. Почти наверняка мы увидим снижение темпов роста доходности, когда ФРС объявит о сворачивании программы QE. Однако, на мой взгляд, говорить о серьезном снижении рынка на 10–15% в ближайшие месяцы преждевременно, так как инвесторы продолжают выкупать все просадки в размере более 4-5%. Также не исключен переток капитала из акций «роста» в бумаги «стоимости», что поддержит общую доходность американского рынка. info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Фридом Финанс на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги