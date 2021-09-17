«Фридом Финанс»: Достигнут новый максимум

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Московской биржи впервые в истории достиг отметки 4000 пунктов. Рассчитываемый по той же базе долларовый бенчмарк РТС поднялся на пиковый уровень за последние девять лет.

На историческом максимуме торгуются в рублях бумаги Сбербанка. Из-за высокой цены на газ в Европе недалеко от абсолютных вершин находятся также акции Газпрома. Котировки Русала взлетели на фоне роста цены на алюминий, вызванного сложной геополитической обстановкой в Гвинее, где добывается 20% руды.

Фондовые площадки активизировались в борьбе за средства инвесторов. В частности, Московская биржа запустит вечерние торги гособлигациями, утренние торги акциями, а также будет осуществлять долларовые операции с американскими ценными бумагами. Список иностранных ценных бумаг при этом расширится до 500. Все указанные меры направлены на увеличение комиссионных доходов. При этом процентные доходы биржи, вероятнее всего, также возрастут на фоне повышения ставок репо. Другая российская фондовая площадка, СПБ Биржа, планирует выход на IPO на NASDAQ. Капитализация компании может составить $1,8–2,5 млрд.

Россия вновь переживает бум частных инвестиций. База розничных игроков уже составляет 22,5 млн, хотя год назад их было 9 млн, а четыре года назад — всего 1 млн. Не менее 1,3 млн инвесторов держат в портфеле иностранные акции. Кроме того, увеличивается количество публичных фондов: на Московской бирже их число превысило 200, почти каждую неделю появляются новые. Топ-10 фондов с начала года привлекли 130 млрд руб. Государство готово рассмотреть вопросы расширения списка инструментов на ИИС, разрешив вкладывать средства в IPO и предоставив дополнительные льготы.

Несколько российских компаний готовятся к получению листинга. Стать публичными, помимо СПБ Биржи, планируют Вкусвилл, ЦИАН, Делимобиль, Открытие. Впрочем, вопрос об IPO банка пока окончательно не решен. Размещение на бирже через SPAC может рассмотреть сервисная компания телекоммуникационного холдинга VEON. Российские макроэкономические показатели постепенно восстанавливаются. Рост ВВП по итогам второго квартала составил 10,5%, а чистый экспорт достиг исторического пика в $23,19 млрд. Однако инфляция растет вместе с экономикой: в августе темпы роста цен ускорились до 6,8%, в связи с чем ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 0,25 п.п., то есть фактически до уровня инфляции, формально сохраняя нейтральную денежно-кредитную политику. При этом регулятор указал на высокую вероятность реализации инфляционных рисков и не исключил повышения ставки до уровня более 7% в текущем году.

Прогнозируем переход к нейтральной динамике или коррекции. Целью снижения может стать отметка 3900 пунктов по индексу Московской биржи. Сезон корпоративных отчетов завершен, сильных драйверов роста нет. В числе факторов, которые могут оказать значительное влияние на рынок, пока можем отметить только макростатистику. На наш взгляд, движение котировок на российском фондовом рынке будет определяться как макроданными, так и трендами на внешних сырьевых и фондовых площадках. Ряд аналитиков ведущих инвестбанков прогнозируют осеннюю коррекцию на биржах в пределах 15%. Лучше рынка могут торговаться бумаги Ростелекома, АФК Система, Ozon, Детского мира, М.видео, Московской биржи. В аутсайдерах, вероятнее всего, окажутся акции менее крупных компаний (независимо от отраслевой принадлежности). Ожидания по паре USD/RUB: диапазон 73–75.