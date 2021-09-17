ПСБ: Авиаперевозка пассажиров в августе достигла наилучших значений с начала пандемии

Авиаперевозка пассажиров в августе достигла наилучших значений с начала пандемии

Пассажирооборот российских авиакомпаний в августе оказался лишь на 3% ниже по сравнению с 2019 годом. Одновременно с ростом пассажирооборота увеличился и средний налет на одного пассажира, составив в августе 2200 км, что соответствует уровню октября 2020 года. Способствовали восстановлению данного показателя сильный спрос на внутренний туризм, а также открытие международных направлений.

Сезон отпусков оказал внушительную поддержку российским авиакомпаниям, несмотря на продолжающуюся недоступность большинства привычных отечественному туристу направлений. Положительные темпы роста пассажиропотока фиксировались у всех авиакомпаний, но среди лидеров рынка наибольший рост пришелся на а/к Аэрофлот (+85% г/г). Это связанно преимущественно с низкой базой 2020 года, поскольку ранее большая часть пассажиропотока авиакомпании формировалась за счет международных перевозок, которые были почти полностью приостановлены в прошлом году.

Другие же авиакомпании, входящие в группу Аэрофлот – Россия и Победа, показали более скромный рост пассажиропотока, однако также достаточно сильный, увеличив его на 26% г/г и 25% г/г соответственно.

Улучшению данных по перевозке в августе способствовало возобновление регулярных и чартерных рейсов из России в Доминиканскую Республику, Южную Корею, Чехию, а также увеличилось количество рейсов на Кипр, Венгрию, Киргизию, Таджикистан. Таким образом, количество стран для посещения, хоть и с ограничениями, составляет около 60.

С 1 октября возобновляются прямые авиасообщения из регионов России в египетские курортные города, что поддержит операционные показатели всех авиакомпаний. В августе доступ к данным курортам был лишь у а/к Россия.

Полагаем, что несмотря на распространение «дельта»-штамма, новые ограничения на международную авиаперевозку пассажиров вводиться не будут. При этом, несмотря на окончание сезона отпусков, положительная динамика авиаперевозок сохранится, что приведет к сокращению убытков большинства авиакомпаний по итогам года.

ПАО «Промсвязьбанк»