«Фридом Финанс»: Решение Минфина может оказать давление на дивиденды

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Отмечалась небольшая коррекция. Обвального падения не произошло, торговая динамика разнонаправленная. Лидерами роста на корпоративных новостях вновь стали акции ЯТЭК (+14,29%). Хуже рынка на фоне закрытия реестра на дивиденд выглядели бумаги ТМК (-15,60%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72-73.

Рассматриваются варианты повышения налогов. СМИ распространяют не получившую официального подтверждения информацию о том, что повышение НДПИ может быть заменено другой мерой: увеличением налога на прибыль путем его привязки к уровню дивидендов и инвестиций. В этом случае в наибольшей степени могут пострадать компании черной металлургии. На наш взгляд, это вполне логичное решение, в том числе и потому, что уровень дивидендов многих компаний сейчас привязан к финансовым показателям (например, свободному денежному потоку), а не к бухгалтерским (например, прибыли). Однако такая мера может не только усилить давление на дивиденды, но и сказаться на финансировании капзатрат (например, при резком падении рентабельности). С одной стороны, CAPEX в большинстве случаев имеют для компаний более высокий приоритет. Однако, когда масштабные проекты завершены, объем выплат акционерам может превосходить капзатраты. В частности, у металлургов отношение дивидендов к CAPEX колеблется в диапазоне от менее 1х до 6х. Как следствие, не стоит спекулировать на информации, распространяемой СМИ, тем более, что пока нет точных данных о том, какие именно отрасли могут быть затронуты этим проектом. Кроме того, вариант с повышением НДПИ представляется нам более вероятным: ставки этого налога могут быть привязаны к рыночным ценам на добываемое сырье или произведенные металлы.

Ожидаем снижения в пределах 1%. Внешние рынки находятся под давлением макроданных. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4000–4050пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 72,00–73,00.