«Открытие»: Высокая доходность защищает рубль от чрезмерного ослабления

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индексы Азии преимущественно в плюсе, как и сырьевые контракты.

Доллар незначительно слабеет, а валюты риска пытаются укрепляться. Рубль на утренних торгах демонстрировал низкую волатильность.

Отечественные индексы могут показать небольшой рост в начале дня. Однако темой ближайшего времени могут стать очередные налоговые инициативы Минфина по повышению налога на прибыль для компаний, которые выплачивают дивиденды в ущерб инвестициям.

В еврозоне днём уточнят инфляцию за август, но изменения первоначальной оценки 3,0% не ожидается. В США предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за сентябрь. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

В России последний день торговли с дивидендами 4 руб на акцию «Русской Аквакультуры».

Падение цен на газ и налоговые инициативы Минфина могут развернуть рынок вниз

Отечественный рынок не смог обновить свои максимумы. В течение дня на него негативно влияли, как внутренние новости, так и внешний фон. Проблемы в китайском секторе недвижимости негативно сказываются на динамике цен металлов, а власти КНР планируют вновь распечатать стратегические резервы. Нефть также рисковала перейти к коррекции. Газ в Европе резко подешевел в четверг, упав ниже $750 за 1000 кубометров, хотя ещё накануне поднимался почти до $980.

По итогам торгов 16 сентября Индекс МосБиржи — 4 045,10 п. (-0,5%), а Индекс РТС — 1 755,64 п. (-0,6%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 135,640 млрд рублей. Отметим, что объёмы упорно растут третью сессию подряд и превышают 100 млрд рублей в день.

7 отраслевых индексов выросли и 3 снизились. Наиболее активный рост в секторе химии и нефтехимии (+0,94%) благодаря акциям «ФосАгро», которые лихорадит перед дивидендной отсечкой 22 сентября. На бумагу будет выплачено 156 рублей.

Главные потери рынка связаны с сектором металлов и добычи. Во-первых, укрепление доллара привело к существенной просадке драгоценных металлов. Поэтому среди аутсайдеров производители золота. Также свой негативный вклад внесли другие металлурги.

СМИ транслируют информацию о том, что Минфин ждет от компаний сектора дополнительных налоговых поступлений в 2022 г. в размере порядка 250 млрд рублей. Минфин предложил компаниям горнодобывающей отрасли механизм плавающего НДПИ с привязкой к мировым ценам на продукцию как основной вариант дополнительных изъятий в бюджет 2022 года. Формула предполагает увеличение базовой ставки НДПИ для черных, цветных металлов, удобрений и коксующегося угля до 6% и привязку налога к рыночным ценам на продукцию и объему добычи. Плавающая ставка НДПИ должна заменить для металлургов экспортные пошлины, действующие до конца 2021 года. Таким образом, государство почти определилось с тем, как будет забирать сверх прибыль у металлургов.

Акции «Газпрома» завершили день с потерями. Во-первых, цены на газ в Европе резко пошли вниз. К вечеру стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF теряла более 13% относительно закрытия накануне. Вторым негативом для акций газовой компании стало решение правления увеличить инвестиционную программу 2021 года на 282,845 руб по сравнению с декабрьским планом, или до 1 185,258 млрд руб. То есть это увеличение скажется на размере прибыли, доступной для дивидендной базы.

Бумаги «Магнит» оказались среди лидеров, а вот в акциях ГМК «Норникель сильное снижение. Фонд акций развивающихся стран Европы JPMorgan добавил в портфель 56 тыс. акций «Магнита» на общую сумму 3,6 млн евро (доля в портфеле фонда 0,75%). В то же время фонд продал почти 50 тыс. акций «Норникеля» (доля в портфеле сократилась до 1,07%). Также фонд продал почти 209 тыс. депозитарных расписок ГМК «Норильский никель», в результате доля этих бумаг в портфеле сократилась до 1,9%. Благодаря акциям «Магнит» отраслевой индекс потребления вырос на 0,89%.

На текущей недели мы обращали внимание на резкий рост объёмов. С понедельника по четверг объёмы ежедневно составляли: 80,91 млрд руб, 117,297 млрд руб, 129,463 млрд руб. И, наконец, на прошедших торгах в четверг объём составил 135,640 млрд руб. Подобные всплески активности с наличием разворотной фигуры «двойная вершина», хоть и на часовом графике, намекает на то, что рынок достиг определённого предела роста и может существенно скорректироваться. Тем более, что этому способствует разворот во фьючерсах на газ в Европе, а также негативная динамика металлов и внутренние осложнения для металлургов. В потенциале, первой целью коррекционного движения может стать область 3980-4000 пунктов, далее 3900-3920 и затем уже к цели в 3800 пунктов по индексу МосБиржи.

Высокая доходность защищает рубль от чрезмерного ослабления

Рубль неплохо держал удар доллара на глобальном рынке. Его ослабление оказалось не столь существенным, как у турецкой лиры, южноафриканского ранта и бразильского реала. От активного ослабления его удерживает высокая ставка ЦБ РФ и перспектива её дальнейшего роста.

Согласно данным Росстата, инфляция на 13 сентября составляла уже 6,87% по сравнению с 6,74% перед заседанием ЦБ РФ и 6,68% на конец августа. Если подобная динамика сохранится до октября, то есть существенный шанс ещё одного повышения ставки регулятора на предстоящем заседании.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 92,87 (+0,34%),

EUR-USD - $1,177 (-0,4%),

GBP-USD - $1,379 (-0,33%),

USD-JPY – 109,73 (+0,36%),

USD-RUB – 72,50 (+0,31%),

EUR-RUB – 85,40 (+0,04%).

Сильная статистика приближает сроки сокращения стимулов ФРС

Торги в США завершились разнонаправленно. Индекс NASDAQ смог немного подрасти, а вот S&P 500 и Dow Jones в минусе. Вышедшая статистика оказалась вполне позитивной, но для текущей рыночной парадигмы это означает повышение шансов более быстрого выхода ФРС из стимулирующих мер.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 20 тыс. до 332 тыс. Объём розничных продаж вырос за август на 0,7%, что оказалось лучше прогноза, в рамках которого ожидалось снижение на схожую величину. Без учёта автомобилей и топлива розничные продажи увеличились на 2,0%. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос в сентябре до 32,7 п. с 19,4 п., что также оказалось лучше прогнозов. Единственным неприятным моментом можно назвать пересмотр данных по розничным продажам за июль, когда они снизились на 1,8% вместо первоначальной оценки падения на 1,1%.

Президент США Джо Байден в очередной раз выступил в пользу повышения налогов. «Данные вполне четко указывают на то, что за последние сорок лет богатые стали ещё богаче, а многие корпорации потеряли чувство ответственности перед своими работниками, общинами и страной», - заявил он. Первоначальный план Байдена предусматривал повышение корпоративного налога до 28% с текущих 21%, но демократы в Конгрессе немного смягчили предложение до 26,5% максимальной ставки, а также повысили максимальный налог на доходы физических лиц до 39,6% с текущих 37%.

Американские металлурги также под давлением, как и в Европе, и в России. Падение котировок цветных металлов привело к снижению акций производителя меди Freeport-McMoRan на 6,64%.

В разрезе секторов ситуация выглядит ещё хуже, чем итоги дня по индексам. Всего 3 сектора выросли и 8 завершили торги падением. Наиболее сильное снижение в энергетике (-1,06%) и материалах (-1,09%). Наиболее сильный рост показал сектор цикличных товаров (+0,44%).

По итогам торгов:

DJIA - 34751,32 п. (-0,18%),

S&P 500 - 4473,75 п. (-0,16%),

NASDAQ - 15181,92 п. (+0,13%).

Угольные компании в Азии ждут сокращение рынка сбыта

Рынки Китая и Гонконга торговались разнонаправленно. Власти КНР планируют перевести до 3,67 млн домохозяйств на отопление электричеством и природным газом вместо угольного отопления. Акции угледобывающих компаний негативно отреагировали на перспективы сужения рынка сбыта. Goldman Sachs и Morgan Stanley предупреждают, что долговой кризис China Evergrande Group может привести к проблемам во всём строительном секторе Китая. Однако после недели разгрома нашлись инвесторы, которые покупали подешевевшие бумаги застройщиков. Впрочем, сами акции China Evergrande Group продолжили своё неуправляемое падение. Достижения индекса Heng Seng, в основном, сосредоточились в технологичных бумагах и здравоохранении.

Японские акции дорожали на торгах в пятницу. Надежды на реформы с будущим обнавлённым парламентом, снижение новых случаев инфецирования COVID-19 постепенно улучшают восприятие местного рынка. Надежды на улучшение мировой торговли привели к лидерству бумаг судовых компаний. Также спросом пользовались производители полупроводниковой продукции Tokyo Electron и Advantest. Бумаги сталеваров оказались под давлением. Акции Nippon Steel теряли более 6%, а Kobe Steel более 3%.

На Forex доллар незначительно слабел. DXY снижался в пределах 0,1% и двигался в направлении 92,80 п. AUD и CAD укреплялись в пределах 0,2% на фоне позитивной динамики сырьевых контрактов.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 30505.22 п. (+0.60%),

Hang Seng - 24760.23 п. (+0.37%),

Shanghai Composite - 3590.96 п. (-0.45%).

Пик китайского спроса на нефть ожидается в 2026 году

В китайской Sinopec полагают, что пик потребления нефти в Китае придётся на 2026 год и составит около 16 млн бар. в сутки. Пик потребления газа ожидается в 2040 году. Исполняющий обязанности главы компании Ма ЮньШень полагает, что затем нефть всё больше будет использоваться в качестве сырья для химической промышленности, а не топлива. Пиковый спрос на газ в 2040 году может составить до 620 млрд кубометров в год.

Министерство экологии и окружающей среды КНР объявило, что планирует включить до 4 регионов для мониторинга загрязнения воздуха в зимний период. Металлургические предприятия в этих регионах будут ограничены в производстве. На этом фоне продолжилось снижение цен на руду и кокс.

К вечеру четверга около 28% производства в американской части Мексиканского залива продолжала быть остановленной. То есть рынок всё ещё теряет около 500 тыс. млн бар. поставок в США.

По состоянию на 8:55 мск: