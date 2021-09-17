ИАЦ «Альпари»: Рубль держит удары от доллара

В четверг, 16 сентября, по итогам дня рубль закрылся в минусе против американского доллара. Пара доллар/рубль повысилась на 0,32%, до 72,50 руб. К единой валюте рубль подешевел на 3 коп., до 85,40 руб., к британцу наоборот подорожал на 3 коп., до 100,04 руб.

Рубль отступил к уровню до 72,50 руб. на фоне общего укрепления доллара и ухода от риска. Доллар стал активно дорожать с открытия европейской сессии и усилил свои позиции после выхода сильной статистики по розничным продажам в США.

Данные показали, что розничные продажи в августе выросли на 0,7%, вопреки прогнозам о падении на 0,8%. Без учета автомобилей продажи подскочили на 1,8% по сравнению с ожиданиями роста на 0,2%.

Трейдеры отреагировали покупками доллара из-за беспокойства, что позитивные данные заставят ФРС быстрее сократить стимулирующие меры. Американские индексы SP500 и DJIA закрылись снижением в преддверии сегодняшнего истечения срока действия опционов и фьючерсов, известного как «тройное колдовство» (день, когда контракты на фьючерсы на фондовые индексы, опционы на фондовые индексы и опционы на акции истекают одновременно).

В пятницу, 17 сентября, на торгах в Азии Brent стоит $75,50 за баррель. Нефть торгуется на максимальных уровнях, оказывая поддержку нацвалюты. Также начался налоговый период. Спрос на рублевую ликвидность поддержит рубль до 25 сентября. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 72,50. На ближайшие три торговых дня цель сохраняется на уровне 71,80 руб. за доллар. Перед выходными рубль может ослабнуть до 72,80 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»