Комментарии

ПСБ: Цены на нефть Brent рискуют вернуться к 73-75 долл./барр. на следующей неделе Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent удерживаются выше 75 долл./барр. Brent, хотя вчера были попытки разворота вниз. Несмотря на то, что неделю сырье завершает ростом, мы полагаем, что позитивный сантимент уже исчерпан. На следующей неделе в фокусе заседание ФРС, где мы ждем предметного начала обсуждения сворачивания программы выкупа активов. Фактор поддержки в виде ураганов постепенно сходит на нет, восстановление мощностей Мексиканского залива ожидается в ближайшую неделю-две. Полагаем, что на этом фоне Brent может вернуться в зону 73-75 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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