ПСБ: По состоянию на утро пятницы на мировых фондовых рынках настрой инвесторов можно охарактеризовать как слабо позитивный

Сегодня мы ждем сохранения давления на рубль, видим возможным возврат доллара к отметке 73 руб.

Полагаем, что сегодня локальная коррекция цен на энергоносители окажет давление на индекс МосБиржи и приведет его к нижней границы диапазона 4000-4050 пунктов

Ожидаем консолидации ОФЗ вблизи достигнутых уровней

Газпром (ПОКУПАТЬ) увеличивает инвестпрограмму 2021 г. на треть - до 1,185 трлн рублей - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Увеличение инвестпрограммы Газпромом – логичный шаг, учитывая, что изначально она составлялась в момент кризиса. Кроме того, с тех пор заметно улучшилась ценовая конъюнктура на рынке газа. Компания планирует увеличить объем вложений в приоритетные газотранспортные и добычные проекты. В рамках обсуждения инвестпрограммы Газпром также подтвердил консервативный план по росту экспорта газа в Европу на этот год до 183 млрд куб. м. Мы полагаем, что по факту экспорт будет выше этой консервативной оценки с учетом дефицита газа в ПХГ Европы и повышенного спроса. Мы ориентируемся на 190-200 млрд куб. м.

ПАО «Промсвязьбанк»