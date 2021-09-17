Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 сентября: 4 148,5898 руб/1 г золота и 54,6600/1 г серебра ЦБ РФ с 17 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 148,5898 руб.

1 грамм серебра - 54,6600 руб.

1 грамм платины - 2 193,7000 руб.

1 грамм палладия - 4 732,0601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 70,7298 р. (1,68%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1700 р. (2,10%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,7000 р. (0,17%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 122,5200 р. (2,66%) . dims

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