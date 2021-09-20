Комментарии

ПСБ: Рубль смог достичь локальных максимумов Прогноз на текущую неделю Мы ожидаем, что перекупленность на рынке нефти, возможная риторика на заседании ФРС о сворачивании стимулирования, могут вернуть доллар к отметке 73 руб. Однако приближающийся налоговый период и технические индикаторы в целом ставят возможным тестирование отметки 72 руб. Мы сохраняем консервативный настрой и ориентируемся на первый сценарий. Жильников Егор Главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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