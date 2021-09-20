ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня продолжить откатываться от пиков

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:



– В пятницу коррекционные настроения на развитых рынках продолжили усиливаться. Так, снижением в пределах 1% завершили пятничные торги ключевые европейские и американские фондовые индексы, ведомые акциями сырьевых компаний и hi-tech. Поводом для все более консервативного настроя глобальных инвесторов и, как следствие, укрепления доллара, выступили как напряженные ожидания заседания ФРС (21-22 сентября), так и сохраняющиеся опасения относительно состояния мировой экономики в условиях распространения «дельта»-штамма Covid-19, перспектив повышения налогов в США и невнятных экономических данных по США. Так, в пятницу было опубликовано предварительное значение индекса потребительских настроений от университета Мичигана за сентябрь, - значение показателя составило 71 пункт (консенсус Рейтер составлял 72 пункта). Это чуть выше значения предыдущего месяца (70,3 пункта), но по-прежнему соответствует минимумам апреля 2020 года, пика негативных настроений американцев прошлого года. И эти данные, хотя и повышают экономические опасения, но не позволяют определенно говорить о том, что ФРС будет склонна затянуть начало сворачивания программу выкупа активов. Негатива инвесторам добавило и затягивание Конгрессом США принятия бюджета законопроекта о повышении верхней планки госдолга, чреватого риском дефолта. Отметим, что торговая активность на американском рынке акций заметно возросла, а индекс вмененной волатильности в США VIX вновь превысил 20 пунктов, отражая повышенную нервозность участников рынка.

Обстановка на мировых рынках по состоянию на утро понедельника сохраняется неблагоприятной. Фьючерсы на американские и европейские индексы несут заметные потери, под давлением находятся товарные рынки (так, котировки Brent пытаются вернуться «под» отметку в 75 долл./барр.). В начале недели, учитывая дефицит значимых новостей и опасения по США, негативные настроения на мировых рынках, по нашему мнению, будут доминировать, а волатильность на развитых рынках, скорее, продолжит повышаться.



Индекс МосБиржи (-0,2%) в пятницу остался под давлением ухудшения внешнего фона. Вновь хуже рынка смотрелись акции нефтегазового сектора (НОВАТЭК: -2,7%; Башнефть: -2,7%; Роснефть: -1,6%; Татнефть: -1,3%; Газпром: -1,2%; ЛУКОЙЛ: -1,0%), корректирующиеся ввиду отката цен на энергоносители. Негативная динамика котировок вновь преобладала в акциях металлургического и горнодобывающего сектора: тут наиболее сильные потери понесли акции сталелитейных компаний (ТМК: -3,8%; ММК: -2,8%; НЛМК: -2,4%; Северсталь: -2,8%; Мечел: -3,2%), в то время как показать рост смогли лишь РУСАЛ (+5,4%) и заметно перепроданные производители драгметаллов (Petropavlovsk: +2,1%; Полюс: +1,0%). Сдержало развитие коррекционных настроений на рынке некоторое оживление спроса на акции финсектора (Сбер: +0,8%; МосБиржа: +1,0%; TCS Group: +2,7%). Из прочих бумаг отметим обновление акциями ПИК (+1,7%) максимумов и усиление падения акций ФСК (-3,0%), отступивших к минимумам в прошлой осени. Мы консервативно смотрим на ближайшие перспективы российского рынка акций из-за по-прежнему слабой конъюнктуры мировых рынков. Полагаем, что индекс МосБиржи продолжит откатываться от пиков года и уже сегодня постарается закрепиться ниже отметки 4000 пунктов.