ПСБ: На этой неделе доходность 10-летних ОФЗ может уйти выше середины диапазона 7,0 – 7,20% годовых

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:



– По итогам торгов на прошлой неделе кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 3-8 б.п. (в том числе на 2-3 б.п. в пятницу). Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,09%, 1-летних – до 6,85% годовых. Снижение цен рублевых гособлигаций происходило вместе с большинством ЕМ. Позитивная статистика по розничным продажам в США и замедление инфляции усилили ожидания сокращения монетарных стимулов ФРС, что оказало давление на бонды ЕМ. По итогам прошлой недели локальные 10-летние гособлигации Бразилии выросли в доходности до 11,14% (+26 б.п.), Колумбии – до 7,20% (+14 б.п.), Мексики – до 7,04% (+9 б.п.). При этом поддержку российскому долговому рынку оказал рост цен на нефть выше 75 долл. за баррель Brent.



На этой неделе для глобального рынка облигаций важным будет заседание ФРС, от которого инвесторы ждут сигналов о сроках сокращения монетарных стимулов. Ужесточение риторики ФРС на этой неделе может способствовать росту доходности 10-летних ОФЗ выше середины диапазона 7,0 – 7,20% годовых.