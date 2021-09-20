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ПСБ: Цены на нефть Brent возвращаются в привычный диапазон 73-75 долл./барр Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



– Цены на нефть Brent постепенно теряют импульс к росту на фоне крепкого доллара. Ожидания четких сигналов о сворачивании программы стимулов на заседании ФРС (21-22 сентября) будут оказывать понижательное давление на нефть. Статистика по буровым установкам в США показала рост на 9 шт - до 512 шт, максимум с апреля 2020 г. Это позволяет, при отсутствии новых ураганов, рассчитывать на постепенное наращивание добычи в ближайшем квартале. Мы полагаем, что нефть Brent сегодня закрепится в прежнем диапазоне 73-75 долл./барр.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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