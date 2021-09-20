«Фридом Финанс»: 3980–4020 пунктов по индексу Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск снизился на 1,3%, следуя за нефтяными ценами и котировками фьючерсов на ведущие американские фондовые индикаторы.

В конце августа МВФ распределил между странами — участницами фонда специальные права заимствований в размере примерно $650 млрд, что обусловило приток денежной ликвидности на развивающиеся рынки. Однако, на наш взгляд, этот эффект уже учтен в котировках активов.

На глобальных рынках игроки готовятся к тому, что ФРС вскоре начнет сворачивать проводимую ДКП. На этом фоне и в преддверии заседания американского регулятора инвесторы фиксируют прибыль. Однако стоит отметить, что в данный момент в США проходят дебаты по поводу возможного повышения «потолка» заимствований, поэтому не исключено, что ФРС может начать не ужесточать, а, напротив, смягчать монетарную политику в перспективе ближайших месяцев.

В российском фондовом сегменте сегодня утром активно растут котировки «Полюса», Petropavlovsk и Polymetal, которые реализуют свои традиционные защитные свойства.

В начале недели хуже рынка выглядят обыкновенные и привилегированные акции «Мечела». С середины лета эти бумаги подорожали в 1,5–2 раза. Но их текущее снижение может быть связано с тем, что Газпромбанк, один из двух крупнейших кредиторов компании, вышел из капитала горно-металлургического холдинга, сократив свою долю с 9,35% до 0%.

Во второй половине дня преобладают шансы технического восстановления российским рынком части утраченных сегодня позиций. В то же время, по крайней мере до обнародования решений сентябрьской сессии ФРС, спрос на фондовом рынке, возможно, будет оставаться под давлением. Целевой диапазон закрытия первых торгов недели для индекса Мосбиржи: 3980–4020 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,20–73,80 и 85,80–86,20 соответственно.