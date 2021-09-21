«Фридом Финанс»: Умеренное снижение продолжается

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 17 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. Индекс S&P 500 упал на 0,91%, до 4432 пунктов. Dow Jones скорректировался на 0,48%, а Nasdaq опустился на 0,91%. Небольшой прирост показали компании здравоохранения (+0,07), а сектор циклических потребительских товаров отметился наименьшим падением (-0,38%). Аутсайдерами оказались коммунальные компании (-1,59%) и сектор материалов (-2,06%).

Новости компаний

· Медицинская технологичная компания Thermo Fisher Scientific (TMO: +6,5%) повысила ожидания доходов на 2022 год на фоне увеличения тестирований на COVID-19.

· Котировки компании по управлению инвестициями Invesco (IVZ: +5,5%) выросли на фоне новости о возможном слиянии со State Street Corp.

По ожиданиям инвестсообщества, на предстоящем заседании FOMC в среду чиновники ФРС более четко обозначат планы по срокам начала сворачивания QE. Немного ранее регулятор уже указал, что промежуточный таргет по инфляции уже достигнут, а показатели занятости продолжают восстанавливаться. Игроки рынка полагают, что официально о сокращении ставки объявят в ноябре, а на сентябрьском заседании этот вопрос будет активно обсуждаться.

Также в последнее время отмечается резкий рост цен на энергоносители: фьючерсы на природный газ в США в этом месяце подорожали как минимум на 17% и примерно вдвое по сравнению с мартовским показателем. Устойчивый рост цен будет ощущаться во всех отраслях промышленности и домохозяйствах, вызывая опасения, что повышенные затраты на материалы сохранятся и окажут давление на потребление и производство. Стоимость газа подстегивается сразу несколькими факторами. В США это приостановка буровых работ и неблагоприятные погодные условия, а в Европе — истощение запасов, к которому привели усиление спроса на энергоносители и недостаток генерирующих мощностей в ветроэнергетике.

На фоне отсутствия явных драйверов для роста индекса широкого рынка ожидаем сегодня нейтрально негативную динамику S&P 500, что соответствует тренду прошлой недели.

· Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 3,30%, китайский CSI 300 увеличился на 1%, японский Nikkei 225 прибавил 0,58%. EuroStoxx 50 теряет 2,24%.

· Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис снижается до 1,34%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки в $74 за баррель. Золото поднимается до $1754 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4380–4450 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 63 пунктов, отражая снижение уверенности инвесторов в связи с отсутствием явных драйверов роста.

Индекс широкого рынка S&P 500 продолжил снижение вторую неделю подряд, достигнув отметки чуть выше 4430 пунктов. 4370 пунктов по-прежнему служит важным разворотным уровнем, пробой которого может стать началом движения к следующему уровню поддержки в районе 4230 пунктов. Тем не менее траектория движения все еще может вернуться в диапазон восходящего тренда, верхняя граница которого достигает отметки 4600 пунктов.

21 сентября финансовые результаты за третий квартал представит крупнейший в мире разработчик ПО для создания цифрового контента – компания Adobe (ADBE). Согласно прогнозу Factset, по итогам третьего квартала выручка вырастет на 20,6%, до $3,84 млрд, non-GAAP EPS – на 17,1%, до $3,01. Мы ожидаем, что компания может превзойти ожидания рынка по росту продаж ввиду сохранения сильного импульса спроса на облачные решения, а также на фоне позитивной динамики в сегменте онлайн-рекламы и онлайн-маркетинга. На наш взгляд, благодаря исключительным позициям Adobe в сегменте ПО для создания цифрового контента компания будет поддерживать устойчивую двузначную динамику продаж в среднесрочной перспективе.

В фокусе участников рынка будет операционная маржа компании: ранее менеджмент прогнозировал рост инвестиций в R&D, продажи и маркетинг. Также мы ожидаем подробностей развития эмитента в сравнительно новых нишах 3D и AR. Кроме того, по всей вероятности, менеджмент представит детали развития Workfront в рамках компании.

23 сентября инвесторы с нетерпением ждут отчет о прибылях Nike (NYSE: NKE). Гигант обуви и одежды показал впечатляющий рост в предыдущем квартале, и с тех пор комментарии конкурентов, таких как Lululemon Athletica и Foot Locker, только усилили энтузиазм в отрасли.

В частности, спортивный бренд Lululemon недавно сообщил о неожиданном ускорении роста в начале лета, а Foot Locker заявил, что пока не наблюдается замедления спроса на кроссовки и одежду. Nike также недавно нарастила маркетинговые расходы до $1 млрд благодаря возобновлению прямых спортивных трансляций. Все эти факторы помогают объяснить, почему большинство инвесторов ожидают новых рекордных продаж от Nike на этой неделе. Уже известно, что рост выручка достиг $12,5 млрд по сравнению с $10,6 млрд год назад.

Главной угрозой для этого позитивного прогноза, помимо экономического спада, являются проблемы с запасами и цепочками поставок. Nike придется конкурировать с другими ретейлерами, которые ищут логистические мощности, чтобы заполнить свою дистрибьюторскую сеть в преддверии сезона отпусков.