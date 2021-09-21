Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Группы «Эталон» объемом 10 млрд руб.
16 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций Группы «Эталон» (эмитент – АО «Лидер-Инвест») серии БО-П03 со сроком обращения 5 лет, амортизацией, купонным периодом 91 день.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,25-9,40% годовых, а объем выпуска – 8 млрд руб. Благодаря высокому спросу инвесторов в ходе бук-билдинга эмитент увеличил объем размещения до 10 млрд руб. и установил ставку купона существенно ниже начального диапазона – на уровне 9,10%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.
Техническое размещение на Московской Бирже состоится 21 сентября 2021 года.
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с другими крупнейшими российскими банками и инвестиционными компаниями.
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