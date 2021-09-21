Комментарии

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Группы «Эталон» объемом 10 млрд руб. 16 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций Группы «Эталон» (эмитент – АО «Лидер-Инвест») серии БО-П03 со сроком обращения 5 лет, амортизацией, купонным периодом 91 день. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,25-9,40% годовых, а объем выпуска – 8 млрд руб. Благодаря высокому спросу инвесторов в ходе бук-билдинга эмитент увеличил объем размещения до 10 млрд руб. и установил ставку купона существенно ниже начального диапазона – на уровне 9,10%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы. Техническое размещение на Московской Бирже состоится 21 сентября 2021 года. Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с другими крупнейшими российскими банками и инвестиционными компаниями.

eg

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



