«Открытие»: Рубль на глобальной волне бегства от риска

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Нефтяники и металлурги под давлением китайского негатива

Российский рынок получил негативный импульс из Азии. Проблемы China Evergrande с покрытием обязательств по долгу раскрывают проблемность всего сектора недвижимости в Китае. При затяжном падении цен на жильё может сократиться спрос на сырьевые товары. Кроме того, добывающие компании РФ ещё не прошли переоценку в связи с новыми налоговыми инициативами Минфина по изъятию сверх прибыли.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3960,18 п. (-1,86%), а РТС - 1696,89 п. (-2,76%).

· Наиболее сильные потери были в секторе нефти и газа. Негативную динамику нефти определяют, как рост буровой активности в США, так и продолжающееся восстановление добычи в Мексиканском заливе. Китайский фактор также стоит учитывать, так как слабый рост промышленного производства в августе вкупе с потенциальным кризисом в строительном секторе создают основу для снижения спроса.

· Акции «Газпром» снижались более чем на 1,5%, игнорируя рост цен на газ в Европе. Котировки в моменте поднимались почти до $900 за 1000 кубометров. Однако всё это перекрывается потенциальными рисками пересмотра соглашений с ФРГ после парламентских выборов в этой стране. С большой вероятностью социал-демократы и зелёные смогут сформировать парламентскую коалицию большинства.

· Бумаги Mail.ru Group снижались на 1,4%. Компания получила контроль над белорусским разработчиком игр Mamboo Games. В настоящее время в разработке Mamboo Games находится более 30 проектов.

· Более позитивно торговались акции золотодобывающих компаний. В отличие от промышленных металлов золото и серебро пользуются более высоким спросом в периоды неопределённости. Бумаги «Петропавловск» повышались более чем на 4%, а «Полюс» более чем на 2%.

Рубль на глобальной волне бегства от риска

· Рубль вместе с прочими рискованными валютами слабел. В данном случае работает фактор укрепления доллара перед заседанием ФРС, а также отражение рисков, связанных с Китаем.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5425 рублей.

· Ставки MosPrime выросли до 6,97% на день. Ставки на неделю и месяц остались на уровнях 7,03% и 7,21%.

· На Forex доллар усиливал свои позиции. DXY повышался на 0,2% до 93,39 п. Одновременно с этим происходит снижение доходностей по американским казначейским обязательствам. По 10-летним бумагам доходность упала на 4 базисных пункта до 1,33%. Традиционную структуру бегства от риска дополняет укрепление иены против доллара почти на 0,3%.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY – 93,38 (+0,2%),

· EUR-USD - $1,171 (-0,12%),

· GBP-USD - $1,366 (-0,56%),

· USD-JPY – 109,46 (-0,4%),

· USD-RUB – 73,51 (+0,91%),

· EUR-RUB – 86,10 (+0,81%).

Рост цен производителей ФРГ намекает на более высокие темпы потребительской инфляции

Европейские индексы торговались в минусе. Stoxx 600 упал до минимума за пару месяцев. Причины этому вновь в китайских новостях, а также в германской инфляции.

· Цены производителей ФРГ выросли за август на 1,5% при ожиданиях 0,8%. В годовом выражении рост составил 12,0% при ожиданиях 11,4%. Цены производителей являются индикатором будущей розничной инфляции. Соответственно, ускорение роста показателя до 3,0% в августе может оказаться далеко не пиковым значением, что вынудить ЕЦБ к более активному сокращению стимулов.

· Вновь под давлением производители товаров роскоши LVMH, Kering, Hermes и Richemont. Потенциальный кризис в строительной отрасли Китая может также стать причиной сокращения спроса на имиджевые товары в КНР.

· Бумаги Daimler AG теряли более 2%. Глава подразделения по грузовому транспорту заявил, что в последнее время дефицит полупроводниковых компонентов усилился.

· Акции Lufthansa дорожали на 3%. Компания объявила о намерениях занять 2,14 евро, дабы частично расплатиться с государством за пакет помощи во время пандемии.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 6841,54 п. (-1,75%),

· DAX - 15056,41 п. (-2,80%),

· CAC 40 - 6395,01 п. (-2,67%).

Власти КНР продолжают говорить о продаже ресурсов из стратегических резервов

· Ситуация в нефти продолжает ухудшаться на фоне укрепления доллара, проблем в строительном секторе Китая и восстановлению добычи в Мексиканском заливе.

· Согласно данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США выросло за прошлую неделю на 10 штук до 411 единиц.

· Восстановление добычи в Мексиканском заливе ускорилось в конце прошлой недели. В течение ближайших дней ожидается почти полная ликвидация последствий от урагана Ида.

· Кроме того, на минувших выходных председатель китайского правительства Ли Кэцян вновь заявил, что власти продолжат реализацию ресурсов из стратегических резервов для стабилизации цен на сырьё. Речь, прежде всего, идёт о металлах, но также Ли Кэцян говорил о нефти.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $73,67 (-2,22%),

· WTI - $69,91 (-2,66%),

· Золото - $1759,1 (+0,44%),

· Медь - $9165,75 (-2,08%),

· Никель - $19045 (-1,62%).

Китайские проблемы пугают американских инвесторов

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня от 1,7% в NASDAQ до 2,0% в Dow Jones.

· Проблемы китайского застройщика China Evergrande пугают американского инвестора потенциальным кризисом во всей строительной отрасли Китая, а также в связанных отраслях. Дополнительно могут пострадать китайские банки, которые будут вынуждены сократить свои инвестиции в зарубежные активы для покрытия рисков, связанных с China Evergrande.

· В США также остаётся нерешённой проблема потолка госдолга. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что объявление дефолта может навсегда лишить США многих возможностей.

· Акции Pfizer снижались лишь на 1,0%. Компания заявила, что клинические испытания показали эффективность и безопасность применения вакцины от COVID-19 у детей от 5 до 11 лет. Pfizer обещает подать документы на одобрение вакцинации детей в кратчайшие сроки.

· Бумаги банков негативно реагировали на заметное снижение доходностей по казначейским обязательствам США.