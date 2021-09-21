«Фридом Финанс»: Не исключено продолжение коррекции

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя отметилась снижением. Индекс Мосбиржи откатился ниже 4000 пунктов. Лидерами роста стали акции Petropavlovsk (+4,29%). При этом резко обвалились бумаги Мечела (-12,12%). Пара USD/RUB поднялась выше 73,50, что является максимальным уровнем с конца августа.

Российский рынок подвергся заметной коррекции. Вчера наблюдалось максимальное падение с начала года (если учитывать вечернюю сессию). Сейчас на рынке отсутствуют тревожные настроения, однако возможно их усиление при развитии негативной динамики. Очевидно, что падение не будет краткосрочным. Мировые площадки уже настраиваются на продолжение снижения во вторник, а российский рынок, вероятнее всего, будет торговаться в русле внешних трендов. Некоторые аналитики инвестбанков не исключают рецессии в строительной отрасли Китая, что, в свою очередь, негативно отразится на ценах на ресурсы. Как следствие, под большим давлением окажутся акции горнодобывающих компаний, налоговое бремя которых будет увеличено. Причем возможно повышение не только НДПИ, но и налога на прибыль, что ударит по дивидендам или капзатратам. При усилении коррекции инвесторы начнут искать защитные активы, в качестве которых обычно рассматриваются иностранная валюта и золото. Лучше рынка, на наш взгляд, будут выглядеть акции нефтегазового сектора. Остановить падение, возможно, еще может брифинг по итогам заседания ФРС в среду, однако нет гарантии, что коррекция не вернется через один-два дня. Полагаем, что покупать акции пока преждевременно.

Ожидаем снижения в пределах 2%. На внешних рынках усиливаются негативные настроения. Ожидания по индексу Мосбиржи: 3900–3950 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73,00–74,00.