«Фридом Финанс»: У инвесторов есть поводы для оптимизма

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,4% на фоне восстановления американского фондового рынка и нефтяных котировок.

В преддверии завтрашнего заседания ФРС «медведи» фиксируют прибыль под влиянием технических факторов. Индекс Nasdaq, в частности, с конца первой декады сентября потерял существенные для американского рынка акций 5%.

Однако у инвесторов есть и поводы для оптимизма. В частности, к ним можно отнести вчерашнюю новость о том, что, несмотря на возражения республиканцев, лидеры демократов в ближайшие дни представят законопроект об отмене действия лимита заимствований вплоть до выборов 2022 года. В то же время радикально эта проблема пока не решена. Как следствие, возможно усиление опасений инвесторов в отношении динамики восстановления как американской, так и мировой экономики, а также повышение оценочных рисков рынка деривативов.

В российском фондовом сегменте хуже прочих эмитентов выглядят акции TCS Group. Инвесторы настороженно восприняли информацию о планах банка восстановить позиции в ипотечном сегменте. Неопределенность также повышается на новостях о том, что один из крупнейший китайских застройщиков, China Evergrande Group, сообщил о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. В четверг Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций, что станет очень важным тестом финансового положения компании.

Впрочем, несмотря на эту информацию, акции ведущих российских девелоперов — ГК ПИК, «Эталона», ЛСР — восстанавливаются после снижения последних дней, причем более быстрыми темпами по сравнению с широким рынком.

Вице-премьер Александр Новак предварительно предлагает «проработать возможность» того, чтобы разрешить «Роснефти» поставку в Европу 10 млрд куб. м газа в год по агентскому соглашению с «Газпромом». Акции «Роснефти» позитивно отыгрывают эту новость на фоне нового раунда повышения цен на натуральный газ в Европе. Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures вчера достигала $912 за 1 тыс. куб. м. Поводом для роста стали данные о том, что «Газпром» выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода «Ямал — Европа» на будущий месяц. На этом фоне бумаги российского газового гиганта сегодня торгуются лучше широкого рынка.

Однако на стоимость газа, на наш взгляд, также может повлиять сокращение оценочного дефицита на рынке нефти к концу года. Более того, в начале 2022-го, по оценкам ОПЕК, профицит может составить достаточно высокие 2 млн барр./сутки. При реализации этого сценария котировки натурального газа могут начать консолидироваться. Однако даже этого будет, с нашей точки зрения, недостаточно, чтобы оказать давление на акции «Газпрома». По данным Bloomberg, справедливая стоимость бумаг эмитента в начале сентября составляла 420–450 руб. При этом акции могут подняться еще на 15–20%.

Во второй половине дня преобладают шансы снижения рынка. По крайней мере до обнародования решений сентябрьской сессии ФРС спрос на фондовом рынке может оставаться под давлением. Целевой диапазон закрытия вторника для индекса Мосбиржи: 3930–4015 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,90–74,10 и 85,60–86,65 соответственно.