«Фридом Финанс»: В фокусе — заседание FOMC

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 20 сентября американские фондовые площадки вновь закрылись в красной зоне. Индексы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самое сильное снижение начиная с мая. Первый из них потерял 1,70%, консолидировавшись до 4357 пунктов. Dow Jones скорректировался на 1,78%, а Nasdaq упал на 2,19%. Все сектора показали отрицательную динамику. Лучше других выглядели компании коммунальных услуг (-0,21%) и недвижимости (-0,63%). В аутсайдерах оказались сектора энергетики (-3,04%), циклических потребительских товаров (-2,37%) и финансов (-2,22%).

· Brooks Automation (BRKS: +8,8%) планирует продать свой бизнес по производству полупроводниковых решений компании Thomas H. Lee Partners за $3 млрд. Эмитент также объявил, что больше не собирается осуществлять разделение на две независимые публичные компании.

· Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует действия сотрудников Activision Blizzard (ATVI: -4,3%) по обвинениям в сексуальных домогательствах.

· Глава Национального управления безопасности дорожного движения США заявил, что Tesla (TSLA: -3.9%) следует отложить модернизацию расширенной программы автопилота до урегулирования вопросов безопасности.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика после широких распродаж в понедельник на фоне опасений, связанных с вероятным дефолтом одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande.

В ближайшие дни внимание инвесторов будет сфокусировано на сентябрьском заседании Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC), которое будет проведено 21-22 сентября. Инвестсообщество ожидает от регулятора более четкой информации по срокам сокращения QE и макроэкономическим перспективам.

Конгрессмены продолжают обсуждать темы, связанные с повышением «потолка» заимствований, а также объемом и источниками финансирования фискальных стимулов. Неопределенность в этих вопросах вызывает сильную обеспокоенность среди инвесторов. Министр финансов Джанет Йеллен призывает Конгресс поднять «потолок» долга, поскольку в октябре объем денежных средств Казначейства значительно снизится. Йеллен заявила о возможном дефолте, который спровоцирует кризис и усугубит экономический ущерб от пандемии. Кроме того, возникли дополнительные сложности при обсуждении программы фискальных стимулов. Накануне сенатор Манчин потребовал отсрочки принятия законопроекта объемом $3,5 трлн до следующего года. Если данное требование будет удовлетворено, принятие пакета окажется под угрозой.

· Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,65%, китайский CSI 300 прибавил 1%, японский Nikkei 225 упал на 2,17%. EuroStoxx 50 повышается 1,15%.

· Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис увеличивается до 1,34% после существенного падения в понедельник. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки в $74 за баррель. Золото поднимается до $1761 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4350–4420 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по началу строительства новых домов в августе. Консенсус предполагает рост показателя до 1 555 тыс. по сравнению с 1 534 тыс. в июле.

Индекс настроений от Freedom Finance падает до 59 пунктов, отражая опасения инвесторов, связанные с тем, что возможный дефолт китайского застройщика Evergrande может оказать давление на отрасль. Кроме того, неопределенность на рынках в преддверии заседания FOMC нарастает.

Индекс широкого рынка S&P 500 продолжает снижаться вторую неделю подряд и накануне пробил уровень поддержки в районе 4370 пунктов, что привело к ухудшению краткосрочных перспектив. Следующий значимый уровень поддержки расположен в районе 4230 пунктов. Ближайшая торговая неделя будет характеризоваться повышенной волатильностью.

Сегодня финансовые результаты за третий квартал представит крупнейший в мире разработчик ПО для создания цифрового контента — компания Adobe (ADBE). Согласно прогнозу Factset, по итогам третьего квартала выручка вырастет на 20,6%, до $3,84 млрд, non-GAAP EPS – на 17,1%, до $3,01. Мы ожидаем, что компания может превзойти ожидания рынка по росту продаж ввиду сохранения сильного импульса спроса на облачные решения, а также на фоне позитивной динамики в сегменте онлайн-рекламы и онлайн-маркетинга. На наш взгляд, благодаря исключительным позициям Adobe в сегменте ПО для создания цифрового контента компания будет поддерживать устойчивую двузначную динамику продаж в среднесрочной перспективе.

В фокусе участников рынка будет операционная маржа компании: ранее менеджмент прогнозировал рост инвестиций в R&D, продажи и маркетинг. Также мы ожидаем подробностей развития эмитента в сравнительно новых нишах 3D и AR. Кроме того, по всей вероятности, менеджмент представит детали развития Workfront в рамках компании.