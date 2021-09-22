«Открытие»: Европейские инвесторы решили подождать с паникой

Андрей Кочетков, Ведущий аналитик " «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Разрешение для «Роснефти» экспортировать газ позволит обойти нормы 3-й директивы Евросоюза

Российский рынок растёт благодаря вполне позитивному внешнему фону. Руководство China Evergrande заверяет, что компания сможет пройти мрачный период своей истории. Акции застройщиков в Гонконге показали неплохой отскок. Нефть и большинство промышленных металлов дорожают на надеждах, что власти КНР не допустят кризиса в строительном секторе. Стоимость газа в Европе вновь выше $900 за 1000 кубометров, а Госдеп США даже выражает обеспокоенность, что европейским потребителям может не хватить «голубого топлива».

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3990,28 п. (+0,52%), а РТС - 1717,97 п. (+1,02%).

· Акции «Газпром» дорожали почти на 2%. К 19 сентября заполнение ПХГ в Европе составляла 72%, что почти на 14 процентных пункта ниже среднего показателя за пять лет. директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что необходимо закачать ещё около 10 млрд кубометров, чтобы безопасно подойти к зимнему отопительному сезону. Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил в минувшую пятницу, что отставание по закачке составляет 30 млрд кубометров, а такой разрыв ликвидировать почти невозможно.

· Издание «Коммерсант» пишет о том, что в докладе вице-премьера Александра Новака президенту РФ содержится информация о готовности правительства разрешить «Роснефти» экспорт газа в объёме 10 млрд кубометров в год через агентское соглашение с «Газпромом». Однако «Газпром» регулярно высказывался на данную тему своим несогласием. Поэтому решение во многом зависит от президента РФ. Если же решение будет принято, то это позволит РФ обойти правила 3-й энергетической директивы Евросоюза и в полной мере использовать мощности «Северного потока 2» после его запуска. В какой-то степени это будет тот же самый газ «Газпрома», но его налогообложение будет ориентировано на спотовые цены, что является предметом заинтересованности Минфина.

· Сектор нефти и газа повышался на 1,2%, отражая, как рост цены на газ и нефть, так и позитивные надежды в бумагах «Роснефти». Сектор металлов и добычи всё же оказался в минусе на 0,1% из-за слабости акций золотодобывающих компаний на фоне снижения тревожности на финансовых рынках, хотя бумаги «РусАл» и ММК были среди лидеров дня. 23 сентября будет последний день, когда инвесторы могут рассчитывать на дивиденды.

После трех подряд сессий в минусе рубль вспоминает о своей высокой доходности

Рубль укреплял свои позиции. Этому способствует позитивная динамика нефти и большинства промышленных металлов.

· К середине московских торгов баррель Brent стоит около 5460 рублей.

· Ставки MosPrime снизились на день до 6,96%, 7,02% на неделю и выросли до 7,24% на месяц.

· Рубль демонстрировал слабость три торговых дня подряд. В понедельник он оказался одной из самых слабых валют среди валют EM. Однако уровни выше 73,0 могут оказаться интересными для покупки российской валюты. Похоже, что рынок всё же начинает закладываться на возможное укрепление рубля, если ЦБ РФ вновь повысит ставку до 7,0% на октябрьском заседании.

· Однако рынку ещё предстоит пережить заседание ФРС, итоги которого станут известны в среду. Впрочем, главный сюрприз от американского регулятора состоит в том, когда он объявит о начале сокращения программы покупки облигаций. Сам факт желания снизить объёмы уже не является сюрпризом для рынка.

По состоянию на мск:

· DXY – 93,06 (-0,23%),

· EUR-USD - $1,174 (+0,09%),

· GBP-USD - $1,367 (+0,14%),

· USD-JPY – 109,4 (+0,0%),

· USD-RUB – 73,14 (-0,39%),

· EUR-RUB – 85,86 (-0,25%).

Европейские инвесторы решили подождать с паникой

· После худшего за два месяцы дня, европейские индексы торговались в плюсе. Проблема China Evergrande претерпела некоторую трансформацию. Инвесторы ждут определённых действий от китайских властей, которые вряд ли желают спровоцировать рукотворный экономический кризис.

· Секторы массовых коммуникаций, базовые материалы и энергетика были среди лидеров. Также повышались акции авиакомпаний на решениях США смягчить режим поездок для граждан Евросоюза и Великобритании.

· Акции Universal Music поднимались почти на 40% в первый день своих торгов.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 6988,39 п. (+1,22%),

· DAX - 15348,36 п. (+1,43%),

· CAC 40 - 6547,13 п. (+1,41%).

Производители газа также говорят о недостатке инвестиций

· Министр энергетики Катара Саад Ал-Кааби заявил в рамках газовой конференции в Дубае, что высокие цены это не кризис, а недостаток инвестиций в развитие отрасли. По его словам, производителям не нужны слишком высокие цены. Пока в недостатке поставок, в основном, обвиняют «Газпром», который не желает прокачивать дополнительные объёмы через ГТС Украины, хотя исполняет свои контракты с опережением. Однако поставки СПГ также сократились в последние месяцы из-за более высокого спроса в Азии.

· Нефть также дорожала. Опасения по поводу поставок из Мексиканского залива продолжают играть значительную роль. Согласно заявлениям Royal Dutch Shell, проблемы с инфраструктурой перекачки нефти с платформ на берег могут сохраниться до начала будущего года. К вечеру понедельника 18% потенциальной добычи в американском секторе Мексиканского залива простаивали. Вполне вероятно, что отчёт API, который выйдет в 23:30 мск, покажет ещё более значимое снижение запасов нефти чем предыдущий.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $74,69 (+1,04%),

· WTI - $70,92 (+1,11%),

· Золото - $1769,4 (+0,32%),

· Медь - $9115,04 (+0,49%),

· Никель - $18905 (-0,79%).

Демократы обещают решить проблему потолка госдолга США 1 октября

· Число разрешений на строительство в США выросло за август на 6% до 1,73 млн в годовом пересчёте, а число новых строительств увеличилось на 3,9% до 1,62 млн в годовом пересчёте.

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,7%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 1 базисный пункт до 1,323%.

· Демократы в сенате США намерены 1 октября принять решение о потолке госдолга. Поскольку они обладают большинством, то решение может быть принято без учёта мнения республиканцев.

· Johnson & Johnson заявляет, что дополнительная доза её вакцины от COVID-19 увеличивает объём антител в 4-6 раза после двух месяцев от первичной вакцинации.

· На старте торгов также дорожают бумаги нефтяников. Chevron и Exxon Mobil дорожают более чем на 1%.

· Похоже, что первая волна паники на китайских проблемах прошла. Рынки сняли некоторую перекупленность. Однако впереди заседание ФРС и даты уплаты процентов по долгам China Evergrande. То есть концовка недели может оказаться весьма нервной. Индексу МосБиржи требуется закрыть день выше 4000 пунктов, чтобы снизить вероятность дальнейшей коррекции.