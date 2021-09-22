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«Альпари»: Рубль укрепился на новостях из Китая

Во вторник, 21 сентября, по итогам дня российская валюта подорожала к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,46%, до 73,08 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 85,63 руб., фунт/рубль — на 0,46%, до 99,85 руб.

Утренняя сессия по рублю открылась ростом по иностранным валютам. Во вторник наблюдался спрос на рисковые активы, который больше был вызван коррекционным движением по доллару, чем фундаментальными данными.

Активность трейдеров на валютном рынке была низкой, так как все ожидают итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Многие игроки рассчитывают, что Джером Пауэлл даст им ответы по срокам сворачивания программы выкупа активов, которая составляет $120 млрд в месяц. Пауэлл обязан успокоить рынки, а то его не предложат Байдену на второй срок.

В среду, 22 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в плюсе. Баррель стоит $75,11 (+0,67%). Доллар подешевел к большинству валют. Спрос на рисковые активы вырос на новостях из Китая. Компания Evergrande заявила, что произведет купонные выплаты по облигациям, срок погашения которых наступит 23 сентября. 

Пара доллар/рубль на открытии снизилась до 72,95 руб. При дальнейшем росте нефтяных котировок падение курса доллара продолжится до 72,70 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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