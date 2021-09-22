«Фридом Финанс»: В ожидании сигналов от ФРС

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи, впрочем, остался ниже 4000 пунктов. Лидерами роста стали акции ОВК (+12,66%). В аутсайдерах оказались префы Мечела (-3,41%). Пара USD/RUB поднялась на максимум с конца августа, торгуясь выше 73,50

Проясняются детали налогового маневра. Налог на прибыль может быть повышен на 5п.п. для компаний, размеры дивидендов которых превысил объем капвложений. Эта новость окажет давление преимущественно на компании черной металлургии (НЛМК, «Северсталь», ММК), которые завершили масштабные стройки и в настоящий момент направляют свободный денежный поток на выплаты акционерам. Стоит отметить, что эффективная ставка налога на прибыль иногда может быть ниже 20% (например,18% для Норникеля в 1-м полугодии 2021-го). Ожидается, что налоговая новация коснется лишь некоторых крупных публичных компаний. Хотя опасения инвесторов о том, что в будущем применение этой меры может расшириться и на другие отрасли, возможно, не лишены оснований. Для металлургов и угольщиков дополнительно вводятся акцизы, а НДПИ будет привязан к мировым ценам (возможно, даже в случае реализации на внутреннем рынке). Ставка для них будет равняться 1,5–5,5%. Суммарные поступления в бюджет оцениваются на уровне 160–180 млрд руб. в год. На наш взгляд, стремительного оттока капитала из акций сырьевых компаний ждать не стоит, хотя некоторое время они будут находиться под давлением. Впрочем, нагрузка на нефтегазовую отрасль еще выше.

Возможно усиление волатильности. Центральным событием станет заседание ФРС. Если макропрогноз и речь Пауэлла не успокоят рынки, коррекция может возобновиться. Ожидания по индексу Московской биржи: коридор 3900–3950пунктов. Ориентир по валютной паре USD/RUB: 73,00–74,00.