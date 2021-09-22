ПСБ: Сегодня рынки постараются сохранить умеренно позитивный настрой до объявления итогов заседания ФРС и пресс-конференции главы регулятора Дж. Пауэлла

В среду мы ожидаем инерционного отката доллара в первой половине дня к нашей нижней границе целевого диапазона 72,5-74,5 руб. Однако к закрытию торговой сессии видим возможность возврата пары доллар/рубль, в случае негативных новостей от ФРС, к отметке 73 руб.

Ввиду признаков дальнейшего улучшения внешнего фона, индекс МосБиржи постарается вернуться выше 4000 пунктов

Рост цен на нефть и повышение спроса на рисковые активы сегодня будут способствовать снижению доходности 10-летних ОФЗ ближе к 7,10% годовых

Глава М.Видео (ПОКУПАТЬ) допустил возможность нового SPO для увеличения free float - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Контролирующий акционер М.Видео САФМАР может продать еще 10% - аналогично весеннему SPO, когда было продано 24,3 млн акций по 725 руб./шт. Но маловероятно, что это произойдет в ближайшее время и по текущим ценам.

ПАО «Промсвязьбанк»