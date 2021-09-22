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ПСБ: Цены на нефть Brent находятся в ожидании итогов заседания ФРС

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent смогли отскочить по итогам вторника. Статистика от API поддержала рынок нефти: запасы сырой нефти снизились заметно сильнее ожиданий - на 6,1 млн барр. Запасы бензинов упали на 0,4 млн барр., дистиллятов - на 2,7 млн барр. Частично в плюс нефти играют сообщения в Reuters о проблемах с наращиванием добычи ряда стран ОПЕК+. Это говорит о том, что риски навеса предложения пока могут быть снижены, и в 4 кв. мировой спрос на нефть может сохраниться высоким. Сегодня в фокусе итоги заседания ФРС и статистика по запасам Минэнерго США. Сегодня ждем волатильной динамики: попыток отскока Brent к 76+ долл./барр. до заседания и коррекцию к 73 долл./барр. в случае негативной риторики.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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