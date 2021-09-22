«Фридом Финанс»: Рост цен на алюминий поддерживает котировки РУСАЛа и En+

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,9%, следуя за нефтяными котировками и восстановлением американского фондового рынка после вчерашнего снижения.

Народный банк Китая (НБК) обеспечил приток ликвидности на развивающиеся финансовые рынки, реагируя на опасения инвесторов, связанные с возможным дефолтом девелопера China Evergrande Group. Чтобы успокоить игроков, НБК в рамках ежедневных операций репо на открытом рынке произвел чистую инъекцию денежных средств в объеме 120 млрд юаней, что является значительной суммой даже для китайского рынка.

В России статистика денежной ликвидности также улучшается, о чем свидетельствую последние данные финансового регулятора. Однако, если приток денежных средств, которые развивающиеся рынки генерируют из внутренних источников, возрастет, это может привести к более активному сворачиванию монетарной экспансии ведущими ЦБ развитых стран, как это уже бывало ранее.

В начале недели демократы в Конгрессе США заявили о намерении в ближайшие дни проголосовать за временную отмену действия лимита заимствований (до выборов 2022 года). После этого на рынке вновь усилились ожидания роста требуемой доходности вложений на фоне снижения поддержки регуляторами низкодоходного сегмента.

Указанные события и настроения, на наш взгляд, обусловили сегодня сравнительно слабую динамику бумаг российских высококапитализированных компаний, таких как Яндекс и Mail.ru. Кроме того, судя по движению котировок, снижается спрос на защитные акции «Полюса» и Polymetal.

Сравнительно благоприятную динамику вновь демонстрируют бумаги ОК РУСАЛ и En+. Их котировки поддерживает возобновившийся рост цен на алюминий и комментарии руководства Минфина. Его представители заявили, что алюминиевый гигант не подпадает под действие новых налогов, поскольку правительство не отмечает у компании конъюнктурных доходов из-за повышения цен на продукцию. Таким образом, вновь подтверждается тезис о том, что власти воздерживаются от мер, которые могут привести к сокращению предложения в ключевых товарных сегментах в том случае, если отмечаются риски дефицита сырья.

Во второй половине дня преобладают шансы снижения рынка относительно текущих уровней. В то же время мы не исключаем роста фондовых котировок в четверг и пятницу. Целевой диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи: 3915-4025 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,60-73,70 и 85,30-86,05 соответственно.