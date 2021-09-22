«Открытие»: ФРС может добавить дров в топку локомотива укрепления доллара

Доллар слабел утром в среду против валют товарно-сырьевого блока. Китайский девелопер Evergrande выплатит в четверг проценты по облигациям с погашением в 2025 году

ФРС может стать драйвером укрепления доллара, если консенсус dot plots сместится и будет предполагать первое повышение ставок уже в 2022 году

Рубль замкнул ТОП-3 лидеров роста во вторник в сегменте Emerging Markets. Темпы укрепления рубля к евро должны быть заметно выше, нежели к доллару

Валюты стран G10

На утренних торгах в среду, 22 сентября, валюты товарно-сырьевого блока Большой десятки укреплялись к доллару, а иена была самым слабым представителем группы G10. Аппетит к риску заметно улучшился после новостей о том, что китайский девелопер Evergrande выплатит в четверг проценты (5,8%) по облигациям с погашением в 2025 году. Фьючерсы на железную руду в Сингапуре вернулись выше 100 долларов за тонну, что позитивно отразилось на курсе австралийского доллара. Норвежская крона была лидером роста среди основных валют на фоне повышения цен на нефть: цена фьючерсов на Brent вновь вернулась выше $75/барр. Восстановление производства в Мексиканском заливе после урагана «Ида» идет довольно медленно. Опубликованный накануне отраслевой отчет Американского института нефти сообщил, что запасы сырой нефти за отчетную неделю снизились на 6,1 млн баррелей. Этот отчет составляется по данным, которые предоставляются на добровольной основе. Официальная статистика будет опубликована Управлением по энергетической информации позже вечером и по прогнозам запасы за неделю до 17 сентября должны снизиться на 3 млн баррелей.

Индекс доллара утром в среду торговался на уровне 99,28 п. Вот уже 4-й день подряд индекс держится выше 93,20 п. и находится в непосредственной близости от максимума 2021 года на уровне 93,73. Очевидно, что потенциал тестирования этого уровня и установления нового экстремума текущего года будет зависеть от реакции рынка на итоги сентябрьского заседания ФРС, которые будут опубликованы сегодня в 21:00 мск. Отметим, что в настоящий момент индекс доллара торгуется на 6,6% ниже, чем в феврале 2020 года, за день до того, как стало известно, что коронавирус вырвался за пределы Китая и был обнаружен в Иране, Южной Корее и Италии.

Мы предполагаем, что ФРС сегодня может добавить дров в топку локомотива укрепления доллара. Поскольку заседание Комитета по открытым рынкам не запланировано в октябре, мы предполагаем, что сегодня ФРС анонсирует официальное объявление планов сворачивания программы покупки облигаций в ноябре.

Также сегодня будут опубликованы обновленные экономические прогнозы чиновников Федрезерва, но самым популярным у участников финансовых рынков является точечный собственный прогноз по динамике ставки по федеральным фондам. В июне 7 из 18 чиновников Федрезерва предположили первое повышение ставок в 2022 году, но консенсус по первому повышению остался все же в 2023 году. Если еще три представителя ФРС сместят свои ожидания первого повышения на 2022 год, то консенсус-прогноз по dot plots также сместится на следующий год. Спред между котировками фьючерсов Eurodollar на декабрь 2021 года и декабрь 2022 года составляет 25 базисных пунктов. Соответственно, денежный рынок уже подразумевает первое повышение в конце 2022 года. Фьючерсы Eurodollar на июнь 2023 года закладывают в цену уже второе повышение на 25 б.п. Точечный прогноз на 2024 год может предполагать уже увеличение ставок на 75 базисных пунктов, что не учтено рынком.

Доллар должен укрепиться, если озвученные выше ожидания воплотятся в реальность.

Рубль

Из 24 валют развивающихся рынков только 7 предпринимали некоторые попытки роста к доллару утром в среду. В лидерах снижения были азиатские валюты. Китайский юань укрепился, поскольку Народный банк Китая увеличил валовые вливания краткосрочной ликвидности в финансовую систему, чтобы понизить негативный эффект рыночных волнений по поводу долгового кризиса гиганта рынка недвижимости Evergrande Group. ЦБ предоставил банковской системе через операции обратного репо 120 млрд юаней.

Во вторник 6 из 24 валют ЕМ подешевели к доллару.

Рубль укрепился на 0,5% к доллару во вторник и замкнул ТОП-3 лидеров роста в сегменте Emerging Markets. Утром в среду курс USDRUB опустился ниже 73 рублей за доллар и протестировал 72,80. Высокая ключевая ставка обуславливает интерес иностранных инвесторов к российским активам. При этом сальдо торговли товарами за вычетом интервенций Минфина в рамках бюджетного правила в июле приблизилось к рекордным $20 млрд. Цены на нефть и газ, а также привлекательная среди аналогов доходность российских активов должна позволять рублю смотреться лучше многих других валют развивающихся рынков на фоне укрепления доллара США. Тем не менее темпы укрепления рубля к евро должны быть заметно выше, нежели к доллару. Предполагаем, что USDRUB способен снизиться до 72,00, а EURRUB до 83,00.

