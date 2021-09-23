ИАЦ «Альпари»: Рыночное ралли вернулось после паузы

На российском рынке в среду, 22 сентября, покупатели оказались в абсолютном большинстве. Все-таки стабильный внешний фон и ралли в нефти сыграли свою роль. Индекс МосБиржи вырос к 4030 пунктам и может двигаться в пределах 3990-4050 пунктов. Если драйв останется на площадках и завтра, мы вполне можем увидеть обновление локальных максимумов. Индекс РТС восстановился к 1746 пунктам, практически нивелировав провалы последних дней.

Внешняя конъюнктура выровнялась: во-первых, китайский девелопер Evergrande собрался погасить часть обязательств по облигациям, во-вторых, сырье энергично реагирует на статистику по запасам.

В фавориты снова вернулись акции «Мечела». Для бумаги совершенно не свойственны те ценовые качели, что наблюдаются в последнее время, но деться от них некуда. Инвесторы выкупили провал от 130 руб. и вернули бумагу к 145 руб., но дальше пока тупик: чтобы продолжать рост, надо зафиксироваться над 150 руб.

Есть позитивные движения в бумагах ТМК, «Распадской», «Роснефти». В последнем случае рынок явно готов повторно атаковать сентябрьский пик на уровне 589,80 руб., раз уже стоит около 586 руб. Новой целью, в случае реализации планов, будет рубеж в 610 руб.

Под давлением в середине недели оказались бумаги «МосБиржи», «Акрона», «ФСК ЕЭС».

Доллар к вечеру резко понижается и торгуется около 72,70 руб. и вполне может отступить к 72,55 руб. Стоит помнить, что сегодня вечером завершается заседание ФРС, и если регулятор даст предельно четкие сигналы рынку о готовности сворачивать объемы выкупа активов, доллар укрепится. Евро торгуется по 85,34 руб. и способен оставаться в границах 85,20-86,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»