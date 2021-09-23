«Фридом Финанс»: Котировки возвращаются к росту

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Положительная динамика усилилась. Индекс Мосбиржи поднялся выше 4000пунктов. В лидеры роста вырвались акции Мечела (+15,48%). В аутсайдерах оказались бумаги Московской биржи (-1,48%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72,5–73,0.

Рынки пытаются преодолеть «китайский кризис». По индексу S&P 500 мы уже в шестой раз с начала года наблюдаем картину, при которой сильная дневная коррекция сменяется быстрым отскоком наверх и рынок даже обновляет предыдущий максимум. Поводом для оптимизма на этот раз послужило заседание ФРС, заставившее инвесторов на время забыть даже про долговую проблему (размером $100–300 млрд) китайской корпорации Evergrande. Впрочем, по неподтвержденной информации, компании удалось частично решить этот вопрос: она обещает заплатить купон, но пока только китайским инвесторам. Однако главным фактором, который определит динамику глобальных рынков, является риторика ФРС. Инвесторы позитивно отреагировали на решение регулятора сохранить объем выкупа активов, а также повременить с повышением ставки до тех пор, пока занятость в США не восстановится к допандемическому уровню. На наш взгляд, ФРС не будет резко менять проводимую политику, пока не преодолен бюджетный кризис. В то же время не мы ждем быстрого обновления максимума фондовыми рынками. В течение ближайших дней вероятен переход в боковик.

Ожидаем смешанную динамику. Российский рынок будет следовать за движением котировок на внешних площадках. Ожидания по индексу Московской биржи: 3980–4020 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 72,00–73,00.