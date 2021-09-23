ПСБ: Сегодня ожидаем консолидации ОФЗ вблизи достигнутых уровней

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 7,15% годовых. Минфин РФ разместил на аукционе новый выпуск 4-летних гособлигаций ОФЗ-ПД 25085 на 15 млрд руб. при спросе 38,7 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,14% годовых, что предполагает премию всего 7 б.п. к вторичному рынку досанкционных ОФЗ аналогичной срочности.

Сегодня для рынка ОФЗ формируется смешенный новостной фон. Реакция инвесторов на ужесточение риторики ФРС оказалась нейтральной. UST-10 торгуются около 1,3% годовых, валюты ЕМ преимущественно дорожают. Умеренное давление на рынок сегодня может оказать статистика по ускорению инфляции в РФ. По данным Росстата за последнюю неделю цены выросли на 0,1%, что транслируется в годовые темпы роста 6,9% (в августе 6,7%) и усиливает вероятность поднятия ключевой ставки ЦБР выше 7,0% в этом году. Также негативной для рынка является новость о подготовке в США законопроекта о наложении санкций на покупку ОФЗ на вторичном рынке для американских инвесторов. Перспективы принятия данных поправок пока неясны. Поддержку рынку российских облигаций сегодня будет оказывать рост цен на нефть Brent выше 76 долл. за баррель. В итоге, ждем консолидации ОФЗ вблизи достигнутых уровней.

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