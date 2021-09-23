«Открытие»: Российский рынок пока отменил сигналы на коррекцию

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Однако его может хватить, чтобы российский рынок продолжил рост, но вряд ли он будет активным. Рубль готов продолжить своё укрепление.

Большинство азиатских индексов в плюсе на фоне достаточно мягкой позиции ФРС. В плюсе нефть, хотя промышленные металлы немного корректировались.

В четверг публикуются предварительные индексы деловой активности по различным странам. В еврозоне сводный индикатор мог упасть до 58,8 п. с 59,0 п. в августе. Национальный Банк Швейцарии проведёт заседание по ставке, но пока от швейцарского регулятора не ждут изменений в денежной политике. Банку Англии, который также проводит заседание, придётся каким-то образом реагировать на разогрев инфляции в августе, хотя вряд ли решение по ставке будет столь поспешным. Далее в США индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Также будут опубликованы традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Сводный индикатор деловой активности США мог подняться в сентябре до 58,3 п. с 55,4 п. в августе. Далее индекс опережающих экономических индикаторов США.

В России акции ММК торгуются последний день с дивидендами 3,53 руб.

Российский рынок пока отменил сигналы на коррекцию

Российский рынок воспользовался улучшением внешней ситуации, чтобы отменить техническую картину на коррекцию. Более того, индекс МосБиржи не только вернулся выше 4000 п., но и смог подобраться к значению максимального закрытия на недельном графике около 4035 пунктов. Поводом для улучшения настроений на глобальном рынке стали сообщения головной компании China Evergrande Group о достаточности средств на погашение ближайших долговых обязательств, что ранее вызывало сомнение у инвесторов. Благодаря этому началась существенная коррекция в промышленных металлах – алюминий подорожал более чем на 3%, медь более чем на 2%, а никель более чем на 1,5%. Вкупе с ростом бумаг нефтегазового сектора металлурги внесли основной вклад в повышение индекса.

По итогам торгов 22 сентября индекс МосБиржи — 4030,98 п. (+1,5%), а индекс РТС — 1 747,31 п. (+2,1%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 85,165 млрд рублей.

9 отраслевых индексов выросли и лишь сектор информационных технологий показал снижение на 0,02%. Сектор химии и нефтехимии повысился на 2,54% и стал лидером дня за счёт роста акций НКНХ, а также «ФосАгро». 22 сентября был последний день, когда бумаги «ФосАгро» торговались с дивидендной составляющей 156 руб.

Кроме китайского фактора на акции металлургов позитивно влияет прояснение налоговых инициатив правительства по изъятию сверх доходов экспортёров. Сектор металлов и добычи повысился на 2,22%. «Русала» не коснулись свежие изменения налогового законодательства из-за наименьшей среди металлургов доли доходов, вызванной благоприятной конъюнктурой мирового рынка, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов. Минфин скорректировал свое предложение по НДПИ, предлагает акцизный налог на жидкую сталь, который будет привязан к экспортной цене стальных слябов в южных портах. При этом сталь не будет облагаться налогом, если цены на слябы опустятся ниже $300 за т. СМИ рапортовали накануне о куда более негативных вариантах налогообложения, поэтому текущий вариант рынок воспринял с оптимизмом, хотя законопроект еще только направлен на согласование с правительством и все еще может измениться.

Сектор нефти и газа поднялся на 2,38%. К вечеру среды котировки Brent поднялись выше $76 на фоне падения запасов в США. Солидный рост показали бумаги «Роснефти» более чем на 3,5%. Компания не только выигрывает от высоких цен на нефть, но также может стать экспортёром газа в Европу. Накануне правительство решило предоставить экспортную возможность для компании в объёме 10 млрд кубометров через трубопроводы «Газпрома».

В техническом плане, как мы и писали в течение недели, индексу МосБиржи необходимо было вернуться выше 4000 п., дабы рассчитывать на возвращение динамики роста. Накануне торги завершились неудачной попыткой. Однако серия внутренних и внешних новостей позволяет говорить о потенциале новых исторических максимумов.

Рубль остаётся в первых рядах на покупку риска

Рубль укреплялся вместе с другими валютами риска на фоне смягчения китайских рисков и дорожающих сырьевых контрактов. Решение ФРС также оказалось вполне позитивным, так как американский регулятор решил не спешить с началом сокращения покупки облигаций, но ожидает решение в обозримом будущем.

Минфин РФ провёл в среду лишь один аукцион ОФЗ. Инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 25085 с погашением 24 сентября 2025 года. Был размещён весь предложенный объём 15,0 млрд рублей по номиналу при спросе 38,069 млрд руб и средневзвешенной ставке 7,14%.

Министр экономического развития Максим Решетников вновь подтвердил прогноз по инфляции на уровне 5,8% в базовом сценарии. Консервативный вариант предусматривает рост цен на 6,0% по итогам года. Оценка учитывает некоторую недооценённость рубля и позитивный прогноз на урожай текущего года.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 93,45 (+0,26%),

EUR-USD - $1,169 (-0,25%),

GBP-USD - $1,362 (-0,28%),

USD-JPY – 109,8 (+0,54%),

USD-RUB – 72,97 (-0,15%),

EUR-RUB – 85,44 (-0,23%).

Планы повышения ставки ФРС не высечены в камне

Торги в США завершились самым сильным ростом за последние пару месяцев на фоне итогов заседания ФРС. Американский регулятор пока не стал менять что-либо в своей денежной политике, или программе выкупа активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в рамках своей пресс-конференции отметил, что решение о сокращении программы покупки активов может быть объявлено уже на ноябрьском заседании, или на последующих за ним. По его словам, некоторые члены Федрезерва сохраняют определённую обеспокоенность по поводу экономики и вероятность повышения ставки в 2022 году не высечена в камне. Число ожидающих повышение ставки в 2022 году выросло до девяти с семи в предыдущем прогнозе. Поэтому рынок не стал резко реагировать на ожидаемые четыре повышения ставки в 2023 году. Ожидаемая траектория ставки также указывает на вероятность её роста до 1,8% в 2024 году. Многие на рынке проецируют текущую ситуацию с решением о сокращении покупки активов на вероятность роста ставок. Ожидания это ещё далеко не реальные условия, при которых ужесточение является неизбежным.

По вопросу потолка госдолга США также появились новые действующие лица. Группа бывших министра финансов, включая Генри Полсона, Тимоти Гейтнера и Роберта Рубина, призвала Конгресс не допустить дефолта по долгам США, что могло бы нанести серьёзный ущерб национальной безопасности и экономике США.

Продажи жилья на вторичном рынке упали за август на 2% до сезонно очищенного объёма 5,88 млн. В годовом выражении продажи упали на 1,5%.

Robinhood Markets Inc. (+10,85%) объявила о том, что внедрит функцию использования кошелька криптовалют и расчётов в ней внутри своего торгового приложения. Кстати, в своём выступлении председатель ФРС Джером-Пауэлл также сообщил, что ФРС изучает вопрос целесообразности и формы запуска цифрового доллара.

Компания по доставке FedEx (-9,12%) не только сильно отчиталась о минувшем квартале с апреля по июль, но предупредила об ухудшении прогноза из-за дефицита рабочей силы и роста издержек.

Недостаточно сильный корпоративный прогноз также сыграл негативную роль для акций Adobe (-3,07%), хотя компания отчиталась лучше ожиданий по выручке и прибыли.

2 отраслевых индекса снизились и 9 выросли. Самым слабым стал сектор коммунальных услуг (-0,11%), а самый сильный рост показал сектор энергетики (+3,17%).

По итогам торгов:

DJIA - 34258,32 п. (+1,00%),

S&P 500 - 4395,64 п. (+0,95%),

NASDAQ - 14896,85 п. (+1,02%).

Крупный акционер хочет полностью избавиться от акций China Evergrande

Большинство азиатских рынков торговалось в плюсе. Оптимизм, связанный с China Evergrande, оказался далеко неоднозначным. Рынок Японии отдыхает по случаю национального праздника.

Один из акционеров проблемного заёмщика Chinese Estates, владевший ранее около 6,5% акций, решил полностью продать свой остающийся пакет 5,66% через рынок, или внебиржевые сделки. Сами бумаги China Evergrande в моменте демонстрировали рост более 30% в Гонконге.

На китайском рынке наиболее сильный рост наблюдался в недвижимости, полупроводниковой индустрии и инфраструктурном секторе. Накануне правительство КНР объявил о работе по повышению потребительских возможностей, а также использовании более рыночных механизмов для стабилизации цен на сырьё. Надо отметить, что сектор нефтегазовых компаний отреагировал на новость довольно нервно.

По состоянию на 8:30 мск:

Hang Seng - 24319,69 п. (+0.41%),

Shanghai Composite - 3641,74 п. (+0.37%).

Американские запасы нефти на 8% ниже среднего за пять лет.

Нефть сохраняла позитивную динамику, как и алюминий. Однако в меди и никели преобладали продажи.

Накануне котировки нефти заметно выросли на фоне сокращения запасов в США. Согласно отчёту Минэнерго, на неделе до 17 сентября коммерческие запасы нефти сократились на 3,5% до 414,0 млн бар., что на 8% ниже среднего показателя за пять лет; запасы бензина выросли на 3,5 млн бар. и теперь они на 3% выше среднего показателя за пять лет; а запасы дистиллятов упали на 2,6 млн бар. и теперь на 14% ниже среднего показателя за пять лет. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали падение запасов нефти на 3,8 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 0,9 млн бар. и дистиллятов на 1,8 млн бар. Средний объём поставок за четыре недели составляет: 21,0 млн бар. общих поставок в сутки, или +17,9% за год; 9,2 млн бар. бензина в сутки, или +8,2% за год; а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или +13,2% за год. Добыча в США на отчётной неделе восстановилась на 500 тыс. бар. до 10,6 млн бар. в сутки.

Также стало известно, что некоторые члены ОПЕК+ испытывают сложности с повышением добычи в рамках сентябрьских квот. По сути, это говорит о том, что реальное производство в ОПЕК+ отстаёт от заявленного плана.

По состоянию на 8:50 мск: