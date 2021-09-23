Сильных идей для направленного движения рынков в четверг мы пока не видим

В центре внимания сегодня - предварительные PMI по Европе и США

Сегодня пара доллар/рубль может подняться к середине нашего целевого диапазона 72,5-74,5 руб.

Высокие цены на нефть способствуют утренним попыткам роста индекса МосБиржи, однако санкционный негатив, по нашему мнению, удержит его в диапазоне 4000-4050 пунктов

Ожидаем консолидации ОФЗ вблизи достигнутых уровней

Акции РУСАЛа (ПОКУПАТЬ) выросли на МосБирже на новостях о том, что компанию не коснется новое повышение налогов - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: В свете планируемых изменений по налогообложению металлургического сектора бумаги РУСАЛа смотрятся более выгодно, чем другие, так как новые законодательные инициативы его не коснутся. Мы позитивно смотрим на РУСАЛ и ожидаем сильных финрезультатов по итогам года благодаря высоким ценам на алюминий. Рекомендуем “покупать”, целевой уровень - 81 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»