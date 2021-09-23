Комментарии

Сильных идей для направленного движения рынков в четверг мы пока не видим

В центре внимания сегодня - предварительные PMI по Европе и США

Сегодня пара доллар/рубль может подняться к середине нашего целевого диапазона 72,5-74,5 руб.

Высокие цены на нефть способствуют утренним попыткам роста индекса МосБиржи, однако санкционный негатив, по нашему мнению, удержит его в диапазоне 4000-4050 пунктов

Ожидаем консолидации ОФЗ вблизи достигнутых уровней

Акции РУСАЛа (ПОКУПАТЬ) выросли на МосБирже на новостях о том, что компанию не коснется новое повышение налогов - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: В свете планируемых изменений по налогообложению металлургического сектора бумаги РУСАЛа смотрятся более выгодно, чем другие, так как новые законодательные инициативы его не коснутся. Мы позитивно смотрим на РУСАЛ и ожидаем сильных финрезультатов по итогам года благодаря высоким ценам на алюминий. Рекомендуем “покупать”, целевой уровень - 81 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»


16683354 16056615
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги