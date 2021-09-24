Росбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 в объеме 15 млрд рублей

Размещение биржевых облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 в объеме 15 млрд рублей состоится сегодня. Росбанк выступил одним из организаторов размещения.

Это первое сотрудничество Росбанка с ПАО Банк «ФК Открытие» на облигационном рынке.

Книга заявок по размещению выпуска была открыта в 10:00 17 сентября и закрыта в 15:00 21 сентября (мск). Первоначальный ориентир доходности был определен в размере не выше 115 б.п. к G-curve при объеме не менее 10 млрд рублей.

Одной из особенностей сделки является ее биржевой и внебиржевой букбилдинг.

В ходе букбилдинга получено 22 заявки от инвесторов: общий спрос превысил заявленный объем предложения и достиг 20,45 млрд рублей. Высокий интерес к выпуску во время сбора заявок позволил установить финальный купон на уровне 8,02% годовых, соответствующей доходности к погашению – 8,18% годовых, а также увеличить объем выпуска до 15 млрд рублей.

Срок обращения – 3 года (1092 дня) с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.

Дата начала размещения - 23 сентября 2021 года.

Организаторами сделки выступили ПАО РОСБАНК, ПАО Банк «ФК Открытие», АО ВТБ Капитал, АО «Газпромбанк», ООО «БК Регион», ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – ПАО Банк «ФК Открытие».