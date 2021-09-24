«Фридом Финанс»: Итоги заседания FOMC не оказались неожиданными для рынка

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 22 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Индекс S&P 500 вырос на 0,95%, до 4396 пунктов. Dow Jones поднялся 1,00%, Nasdaq прибавил 1,02%. Лучшую динамику показали энергетические (+3,17%) на фоне роста цен на нефть, финансовые (+1,50%) и ИТ-компании (+1,40%). В красной зоне закрылись лишь представители секторов коммунальных услуг (-0,11%) и коммуникаций (-0,01%).

· Онлайн-ретейлер одежды Stitch Fix (SFIX: +15,7%) показал квартальные результаты выше ожиданий рынка на фоне высокого спроса на предложения женской одежды.

· Компания InnovAge Holding (INNV: -24,9%) по итогам квартала показала хороший показатель выручки, однако EPS не оказался хуже консенсус-прогноза.

· Производитель электромобилей Workhorse Group (WKHS: -9,5%) заявил о приостановке поставок своего флагманского электрического фургона C-1000 для прохождения дополнительных испытания и модификаций.

Сегодня мы ожидаем продолжения позитивной динамики на фондовых площадках после заседания ФРС. Как и ожидалось, накануне ФРС заявила о сохранении пока текущей монетарной политики и предупредила о том, что процесс сокращения программы QE может начаться в скором времени. В сентябрьском заявлении подчеркивается, что значительный прогресс в достижении целей ФРС отмечается как в экономике в целом, так и на рынке труда. В дополнение к сигналу о сокращении покупок активов новые опубликованные квартальные прогнозы показали, что чиновники поровну разделились в вопросе о целесообразности повышения ставки уже в следующем году. Ожидается, что официальное объявление о сокращении программы QE состоится на заседании FOMC 2-3 ноября, а само сворачивание начнется в ноябре текущего года и завершится к середине 2022 года

Рыночный консенсус ожидает, что Конгресс сможет достичь соглашения о потолке долга и таким образом избежит приостановки работы правительства. Однако экономисты и стратеги все чаще предупреждают о повышенной неопределенности и связанном с ней общем риске для экономики (наряду с риском дополнительных фискальных стимулов). Goldman Sachs сказал, что закрытие правительства США исторически в целом не оказывало значимого влияния на динамику акций. При этом агентство Moody's предупредило, что неуспех в повышении потолка долга сильно ударит по фондовому рынку и приведет к резкому скачку уровня безработицы.

· Азиатские фондовые площадки продолжили демонстрировать смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,19%, китайский CSI 300 поднялся на 0,65%, японский Nikkei 225 снизился на 0,67%. EuroStoxx 50 растет на 1,08%.

· Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,34%. Цена на фьючерс Brent превышает $76 за баррель. Золото торгуется около отметки $1776 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4390–4450 пунктов.

Сегодня будут опубликованы индексы Markit PMI за сентябрь. От индекса сектора услуг рынок ожидает небольшое снижение с 55,1 в прошлом месяце до 54,8 в сентябре. Производственный индекс, согласно консенсусу, также сократится: с 61,1 в августе до 60,6 в текущем месяце.

Также сегодня выйдут данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США. Консенсус предполагает, что число заявок составит 325 тыс. против 332 тыс. неделей ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance сохраняется на уровне 59 пунктов, отражая частичное улучшение настроений после негативной динамики с начала недели.

Накануне индекс S&P 500 протестировал область сопротивления вблизи 4400 пунктов. Индикатор RSI говорит о том, что «медведи» все ещё владеют инициативой, но их сила угасает. Мы полагаем, что на предстоящих торгах индекс широкого рынка покажет положительную динамику, технический отскок продолжится.