ПСБ: В августе замедление промышленности продолжилось, но все в рамках ожиданий

Рост промышленного производства в августе составил 4,7% г/г, после 7,2% г/г в июле. За январь-август 2021 года рост 4,5% г/г (4% за полугодие). Относительно доковидного уровня расширение выпуска промышленной продукции практически прекратилось (+0,5% к августу 2019 года, в июле +1,1%, в июне +2,8%), за счет умеренных темпов восстановления нефте- и газодобычи.

Динамика промышленного выпуска в августе была незначительно хуже прогнозируемого тренда. Росстат фиксирует незначительное снижение промышленного производства с учетом очистки от календарного и сезонного фактора (-0,8% м/м в августе и -0,1% м/м в июле).

На краткосрочную перспективу сохраняются ожидания постепенного возврата промышленного выпуска к умеренным темпам роста. Ждем повышенных темпов роста в добывающей промышленности и энергетике (за счет раннего старта отопительного сезона). В обработке вероятна дальнейшая стабилизация темпов роста.

В августе рост в добывающей промышленности замедлился практически в два раза (6,4% г/г, после 12% г/г в июле). Причина – существенное снижение темпов роста добычи нефти и природного газа (4,8% г/г после 11% г/г за июль). Динамика в добыче прочих полезных ископаемых практически не изменилась.

Несмотря на определенное замедление роста в добывающей промышленности, данная отрасль, вероятно, продолжит становиться главным драйвером промышленного производства, на фоне дефицита природного газа в ЕС, и с учетом дальнейшего ослабления ограничений по добыче нефти в рамках ОПЕК+.

Потенциал восстановительного роста в добывающем сегменте остается существенным. В августе индекс производства в сырьевом секторе был ниже уровня августа 2019 года на 4,8%, в основном за счет ограниченности объемов нефте- и газодобычи на 7,7%, а также добычи нерудных полезных ископаемых – на 4,1%.

В обрабатывающей промышленности фиксируется определенная стабилизация динамики. Снижение темпов роста существенно замедлилось (3,1% г/г в августе, после 3,7% г/г в июле и 7,6% г/г в июне).

В целом оправдались наши прогнозы относительно временного сокращения выпуска продукции в отдельных отраслях обработки. Так, после спада в июле сильный рост был зафиксирован в производстве прочих транспортных средств, а динамика производства одежды стабилизировалась.

В то же время, в августе продолжилось сильное падение в производстве компьютеров и электроники, что вероятно связано с определенным дефицитом комплектующих и, возможно, со снижением спроса, который сильно зависит от финансирования госпрограмм.

Отрицательная динамика также была зафиксирована в производстве металлоконструкций и электрооборудования. Но в данных отраслях такие просадки проявлялись раньше, и в дальнейшем спад быстро нивелировался. Фундаментальные основания для дальнейшего роста в этих отраслях сохраняются и связаны с высокой активностью строительства, в т.ч. инфраструктурного.

В целом обработка продолжает расширенный рост – в августе объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли на 3,9% (3,6% роста было в июле). Среди обрабатывающих отраслей наибольший рост индекса к августу 2019 года показали: производство лекарств (+64,9%), производство напитков (+25,7%) и мебели (+24,2%).

Остальные сектора промышленности (энергетика, а также отрасли, связанные с водоснабжением и экологией) продолжают оставаться в стадии динамичного роста. Энергетический сектор в августе вырос на 3,2% к августу 2019 года и в краткосрочной перспективе продолжит динамичный рост, на фоне раннего старта отопительного сезона. Отрасли, связанные с водоснабжением и экологией, выросли к уровням августа 2019 года на 12,7% и с высокой вероятность сохранят столь внушительную динамику до конца года.



Вывод.



Прогноз динамики промышленного производства в 2021 году в целом без изменений. Сохраняется ожидание снижения темпов роста до 3-3,5% к концу года. В то же время, актуализированные расчеты позволили улучшить итоговую годовую динамику промышленного производства (с +3,9% до +4,3% в 2021 году), за счет учета более высоких темпов роста во 2-3 кварталах и более раннего снятия ограничений на добычу нефти в рамках ОПЕК+.

Динамика экономической активности остается удовлетворительной. До конца года продолжится усиление роли добычи полезных ископаемых как главного драйвера роста промышленности.