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«Открытие»: Желание зафиксировать прибыль мешает рынку устойчиво расти

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Желание зафиксировать прибыль мешает рынку устойчиво расти

На российском рынке продолжается повышенная волатильность. На волне утреннего оптимизма индекс МосБиржи поднимался в моменте до 4058,15 п. Однако уже к середине дня все достижения были растеряны и индекс ушёл в минус на фоне фиксации прибыли после рывка в предыдущий торговый день. Нефть начала дешеветь, в Великобритании разорились две розничные компании, поставляющие газ потребителям, в США палата представителей проголосовала за санкции против российского госдолга на вторичном рынке… Инфляция продолжает ускоряться, что повышает вероятность очередного повышения ставки на октябрьском заседании ЦБ РФ, а это уже создание альтернативы рынку акций в виде высокодоходных облигаций и депозитов.

·         По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 4040,23 п. (+0,23%), а РТС - 1749,75 п. (+0,14%).

·         Большинство отраслевых индексов оказалось в минусе. Сектор металлов и добычи снижался почти на 0,7%, а худшим был потребительский сектор (-1,8%) на фоне дивидендной отсечки в бумагах «ФосАгро».

·         Потребительский сектор повышался на 1,4%. Основную роль сыграли бумаги «Белуга» и «Магнит». Слабее всех в секторе были акции «М.Видео». «М.Видео – Эльдорадо» покупает «Директ кредит» у SFI за 1,3 млрд рублей. Приобретение сделано в рамках развития направления финансовых технологий.

·         Общий негатив для рынка создают новости из США, где палата представителей Конгресса США поддержала поправку к оборонному бюджету США, которая вводит санкции, запрещающие американцам покупать или продавать недавно выпущенные российские суверенные долговые обязательства на первичном и вторичном рынках, эмитированные в любой валюте. После одобрения оборонного бюджета в палате представителей законопроект направится в сенат, а затем на подпись президенту.

Перспективы дальнейшего повышения ставки помогают рублю усиливать свои позиции

Рубль в первой половине дня заметно укреплялся, но затем также растерял часть достижений. В моменте пара USD-RUB снижалась до 72,56, а EUR-RUB до 85,09.

·         К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5510 рублей.

·         Ставки MosPrime остались на уровне 6,95% на день, выросли до 7,05% на неделю и остались на уровне 7,23% на месяц.

·         ЦБ РФ далеко не единственный Центробанк, который решился на повышение ставки. Накануне ЦБ Бразилии повысил её на 100 базисных пункта до 6,25% и обещал очередное повышение на 100 базисных пункта в октябре. Инфляция в Бразилии приближается к 10%. 23 сентября ЦБ Норвегии повысил ставку до 0,25% с 0,0%.

·         В России ситуация с инфляцией также остаётся сложной. На неделе до 20 сентября она составила 0,2%, хотя на рынке ждали нейтральной динамики, если не дефляции. Вероятно, что к концу месяца показатель роста цен поднимется до 7,0%-7,1%, а это прямой повод для повышения ставки ЦБ РФ.

·         На Forex доллар возобновил ослабление. DXY терял почти 0,3% и торговался около 93,20 п. AUD, NZD и CAD укреплялись от 0,35% до 0,85% против американского конкурента. В фаворитах явно риск. Если же ещё учесть ослабление иены против доллара почти до 110,0, то рынок говорит о желании выйти из защитных инструментов.

По состоянию на 15:15 мск:

·         DXY – 93619 (-0,29%),

·         EUR-USD - $1,172 (+0,21%),

·         GBP-USD - $1,37 (+0,62%),

·         USD-JPY – 110,01 (+0,2%).,

·         USD-RUB - ,

·         EUR-RUB - .

Деловая активность в Европе снижается

Европейские рынки уже третий день подряд в плюсе. Повышение прогноза повышения ставки ФРС в 2022 году пока не пугает инвесторов, поскольку председатель Джером Пауэлл пока продолжает говорить об отсутствии условий для начала сокращения покупки облигаций. Конечно, он подчеркнул, что о начале процесса может быть объявлено на ноябрьском заседании, или на последующих. Однако это означает, что ФРС не собирается торопиться.

·         China Evergrande заявляет о том, что решила ситуацию с погашением текущих платежей по долгу. Однако бумаги Группы заметно дешевели во Франкфурте.

·         Предварительное значение сводного индикатора деловой активности еврозоны снизилось в сентябре до 56,1 п. при ожиданиях снижения до 58,8 п. В какой-то мере это может служить сигналом для ЕЦБ, что время сокращения стимулов ещё не пришло.

·         Банк Англии, столкнувшийся с ускорением инфляции в августе, также не торопится сворачивать стимулы. На заседании 23 сентября ставка была сохранена на уровне 0,1%, как и размер программы выкупа активов. Сводный индикатор деловой активности Великобритании снизился в сентябре до 54,1 п. с 54,8 п. в августе.

·         Высокие цены на газ в Европе заставили Еврокомиссию начать поиск выхода из сложившейся ситуации. В Великобритании ещё два поставщика газа и электричества оказались на грани развала. Avro Energy и Green, обслуживающие почти 830 тыс. домохозяйств, ушли с энергетического рынка. Компании не смогли преодолеть проблемы кассового разрыва в условиях высоких цен на газ, которые они не смогли переложить на плечи клиентов.

По состоянию на 15:15 мск:

·         FTSE 100 - 7082,56 п. (-0,01%),

·         DAX - 15628,75 п. (+0,79%),

·         CAC 40 - 6689,10 п. (+0,78%).

Еврокомиссия задумалась о газовом кризисе

Цены на нефть повышались в первой половине дня, но затем ушли в минус. Впрочем, перспективы при высоких ценах на газ становятся вполне позитивные.

·         С наступлением отопительного сезона можно ожидать роста спроса на дистилляты, а именно топочный мазут, как со стороны физических лиц, так и бизнеса, как в Европе, так и США.

·         Член Еврокомиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики, поручила министрам Евросоюза разработать предложения по преодолению проблемы дефицита газа. Отметим, что попытки обвинить «Газпром» в преднамеренном сокращении поставок пока не находят широкого отклика. По сути, любая критика в этом направлении наталкивается на вполне логичную формулу – «Северный поток 2», против которого ведётся ожесточенная борьба уже не один год.

·         Если же говорить о нефти, то поддержкой также остаётся фактор неспособности ряда стран ОПЕК+ повысить добычу в рамках своих квот на сентябрь. От графика повышения отстают Ангола, Нигерия и Казахстан.

По состоянию на 15:15 мск:

·         Brent - $75,75 (-0,58%),

·         WTI - $71,79 (-0,61%),

·         Золото - $1773 (-0,33%),

·         Медь - $9318,97 (-0,59%),

·         Никель - $19225 (+0,02%).

Американский рынок готов к дальнейшему отскоку

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю до 351 тыс. с 335 тыс. неделей ранее.

·         Фьючерсы на основные индексы США повышались в пределах 0,7% после выхода статистики. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла на 3 б.п. до 1,34%.

·         Белый дом в четверг проведёт консультации с производителями чипов по проблеме глобального дефицита поставок. На встрече будут участвовать руководители Intel, Apple, Microsoft Corp., Ford и другие.

·         Salesforce повысила прогноз роста выручки в текущем году до $26,25-$26,35 млрд, что помогает её акциям расти на 2% в рамках утренних торгов.

·         General Electric решила купить BK Medical за $1,5 млрд, дабы усилить свои позиции в сфере ультразвуковой диагностики здоровья.

·         Некоторую тень на позитивное настроение инвесторов набрасывает информация из Китая, где власти страны рекомендуют China Evergrande сосредоточиться на обслуживании своего долга и выполнении обязательств по строительным контрактам. Власти КНР также обратились к местным администрациям, дабы они подготовились к возможному банкротству группы. Администрациям и госпредприятиям предписываться вмешаться лишь в момент, когда банкротство будет неизбежным.

·         До конца дня выйдут предварительные индексы деловой активности в США, а также индекс опережающих экономических индикаторов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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