«Фридом Финанс»: Акции металлургов продолжат отскок

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Торговая динамика была смешанной. Основные индексы удержались на положительной территории вследствие повышения котировок на мировых рынках. Лидерами роста на фоне улучшения рекомендации одного из инвестбанков стали акции Магнита (+5,04%): они взлетели на максимум с 2018 года. В аутсайдерах оказались бумаги ТМК (-3,02%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72,5–73,0.



Правительство РФ приняло решение о повышении налогов. Государство установит пошлины в размере 2,7% на сталь и 4,8% на руду. По удобрениям вопрос будет проработан дополнительно. Пересмотр налога на прибыль откладывается как минимум на год. В целом сборы с отрасли не сократятся. Первые расчеты появятся лишь через некоторое время, но рынок заранее отыгрывает новость в позитивном ключе. Мы ожидаем, что акции Норникеля, НЛМК и Северстали продолжат отскок, а бумаги ММК, которые вчера едва не обновили максимум, скорее всего, будут корректироваться в течение нескольких дней. В наилучшем положении из металлургов окажется ОК РУСАЛ, поскольку важный источник сырья для ее продукции находится за рубежом.



Ожидаем смешанную динамику. Рынок будет следовать за движением котировок на внешних площадках. Ожидания по индексу Московской биржи диапазон: 4020–4050 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 72-73.