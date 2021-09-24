«Открытие»: Сигналы на рост усилились, но стоит проявлять бдительность

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России достаточно нейтральный. Индекс МосБиржи может открыть торги незначительным отклонением от уровня закрытия накануне.

Индексы Азии торгуются разнонаправленно. Основной пессимизм остаётся в строительном секторе Китая. Сырьевые контракты демонстрируют разнонаправленную динамику. Впрочем, нефть дорожает и может завершить неделю приростом цены.

Днём в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. В США календарь начнётся с выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Затем статистика продаж нового жилья за август и отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Сигналы на рост усилились, но стоит проявлять бдительность

Российский рынок смог показать рост третий день подряд, что позволило ликвидировать потери начала недели и вырваться из ситуации, которая благоприятствовала коррекции. Свою роль сыграл внешний фон и внутренние новости. Если говорить о внешних факторах, то утренний рост вновь обеспечили сообщения о судьбе China Evergrande. Головная компания группы погасила платежи по долгам. Власти ККНР рекомендовали компании сосредоточиться на обслуживании долга и завершении текущих проектов. Локальным администрациям и госпредприятиям рекомендовано вмешиваться в ситуацию лишь в крайнем случае, когда China Evergrande не сможет справиться с проблемами упорядоченным образом. Рынок попытался уйти в минус, но всё же внешний фон, включая цены на нефть, позволил завершить день приростом.

По итогам торгов 23 сентября Индекс МосБиржи — 4052,14 п. (+0,5%), а Индекс РТС — 1 753,21 п. (+0,3%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 96,598 млрд руб.

4 отраслевых индекса выросли и 6 снизились. Аутсайдером дня стал сектор химии и нефтехимии (-2,39%) из-за просадки акций «ФосАгро» после дивидендной отсечки.

Лидером дня стал сектор потребления за счёт бурного роста бумаг «Магнита». По мнению Михаила Шульгина, Начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», неожиданный взлет котировок мог быть связан с публикациями в СМИ о рекомендациях аналитиков HSBC, которые улучшили прогноз по GDR «Магнита» до $18,5 за бумагу. Впрочем, он также указывает на то, что существенно на расклад рекомендаций позиция аналитиков HSBC не повлияла.

Прояснилась судьба новых налоговых инициатив для металлургов. Впрочем, сектор металлов и добычи упал на 0,41% из-за слабости бумаг золото добывающих компаний. Динамика золота в последние дни явно негативная и может привести к слому важных поддержек, после которых цена металла способна упасть до $1620-$1650 за тройскую унцию.

Правительство пока решило отложить вопрос увеличения налога на прибыль для компаний, выплачивающих щедрые дивиденды. Однако прежние инициативы, привязанные к глобальным ценам сохранились. Ставка НДПИ с привязкой к мировым ценам для железной руды составит 4,8%, ставка акциза на жидкую сталь - 2,7%. Механизм повышения ставок НДПИ согласован на три года начиная с 2022 г. В какой-то мере можно говорить о том, что условия новых налогов оказались достаточно мягкими по сравнению с первоначальными вариантами. «РусАл» вовсе избежал дополнительного налогообложения.

В техническом плане, рынок смог вырваться из ситуации, которая способствовала развитию коррекции. На текущий момент индекс МосБиржи находится выше значения закрытия предыдущей недели. Соответственно, растущая тенденция вновь усилилась. Однако необходимо будет проявить осторожность при возможном движении в сторону 4080 п. Если вновь начнут резко расти объёмы при увеличении волатильности, то следующая коррекционная волна может оказаться сильнее предыдущей.

Инфляция намекает на более высокие ставки ЦБ РФ

Рубль в течение дня укреплялся, как против доллара, так и против евро. Однако к вечеру доллар показал слабость относительно европейской валюты, что также отразилось на рубле.

Текущая неделя богата на решения центральных банков. Во вторник ЦБ Бразилии повысил её на 100 базисных пункта до 6,25% и обещал очередное повышение на 100 базисных пункта в октябре. Инфляция в Бразилии приближается к 10%. 23 сентября ЦБ Норвегии повысил ставку до 0,25% с 0,0%. ЦБ Турции, напротив, решил снизить ставку на 100 Б.П., хотя инфляция продолжает расти, но регулятор решил ориентироваться на менее волатильную базовую инфляцию.

В России ситуация с инфляцией также остаётся сложной. На неделе до 20 сентября она составила 0,1%, хотя на рынке ждали нейтральной динамики, если не дефляции. В годовом выражении рост цен ускорился до 6,96%. Вероятно, что к концу месяца показатель роста цен поднимется до 7,0%-7,1%, а это прямой повод для повышения ставки ЦБ РФ.

На Forex доллар терял свои позиции. DXY снижался почти на 0,4% до 93,10 п. По данным Reuters, в ЕЦБ готовятся к тому, что инфляция может превысить уже пересмотренный прогноз и сохраняться на высоком уровне более длительный период. Соответственно, регулятор уже задумывается о том, чтобы прекратить программу экстренного финансирования в период пандемии уже в марте. Соответственно, евро начал укрепляться на фоне этой информации.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 93,12 (-0,37%),

EUR-USD - $1,174 (+0,38%),

GBP-USD - $1,372 (+0,73%),

USD-JPY – 110,34 (+0,50%),

USD-RUB – 72,84 (-0,18%),

EUR-RUB – 85,51 (+0,08%).

Смягчение неопределённости сработало в пользу американского рынка

Торги в США завершились существенным ростом индексов. Рынки не любят неопределённость, поэтому итоги заседания ФРС и новости о готовности China Evergrande внесли определённую ясность в ситуацию.

Wall Street Journal пишет о нежелании властей КНР немедленно вытаскивать застройщика из долговых проблем. Более того, Пекин рекомендовал локальным администрациям и госпредприятиям вмешиваться лишь в последний момент, если потенциальное банкротство будет угрожать стабильности в общественной и финансовой сфере. Самой же компании было рекомендовано сосредоточиться на выполнении своих обязательств и завершении текущих проектов.

ФРС также не стала торопиться с сокращением покупки облигаций, но председатель Джером Пауэлл заявил, что оно может начаться уже в ноябре. Число представителей регулятора, ожидающих повышения ставки в 2022 году увеличилось до 9 из 18 с 7 из 18, но по словам Пауэлла это также не выбито в камне. В условиях слабой экономики ФРС всё же больше проявляет склонность к мягкой политике.

Статистика дня оказалась довольно слабой, подтверждая тезис о необходимости проявлять осторожность в ужесточении денежной политике. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 16 тыс. до 351 тыс. Предварительное значение сводного индекса деловой активности упало в сентябре до 54,5 п. с 55,4 п. Это минимальное значение за 12 месяцев. Впрочем, индекс опережающих экономических индикаторов США от Conference Board показал рост на 0,9% в августе.

Из корпоративных событий отметим отчёт Nike. Компания сообщает о том, что проблемы с логистикой глобальных цепочек поставок оказались более глубокими, чем предполагалось ранее. Nike пересмотрела прогноз на ближайший квартал и финансовый год. Рост выручки ожидается лишь на однозначное процентное значение, а не двузначное, как ранее. Одной из главных проблем производства остаётся ситуация во Вьетнаме, где компания производит до 50% спортивной обуви и 30% одежды. Карантинные меры по профилактике COVID-19 приводят к простою производственных мощностей. Также на результаты оказывает влияние замедление продаж в Китае.

Акции Salesforce повысились на 7,21% после незначительного улучшения прогноза роста выручки в текущем финансовом году.

9 отраслевых индексов показали рост и лишь 2 снизились. Самым слабым оказался сектор недвижимости (-0,54%), а лидером дня стал сектор энергетики (+3,41%).

По итогам торгов:

DJIA - 34764,82 п. (+1,48%),

S&P 500 - 4448,98 п. (+1,21%),

NASDAQ - 15052,24 п. (+1,04%).

China Evergrande пока хранит молчание о дальнейшем погашении задолженности

Торги в Азии проходили преимущественно в плюсе. Проблемы China Evergrande всё ещё оказывают влияние на рынки, но уже не в прежней острой форме.

Китайские индексы повышались. Основной рост сосредоточился в бумагах компаний сектора широкого потребления. В минусе вновь сектор недвижимости и во многом связанный с ней сектор материалов. Очередная дата погашения процентных платежей по долгам China Evergrande прошла без объявлений компании, поэтому на рынке расценивают молчание в качестве признаков, пока ещё технического дефолта.

Японские акции преимущественно дорожали . Среди активно растущих были бумаги судоходных компаний на фоне высокого спроса на морские перевозки. В финансовом секторе рост связан с надеждами на более высокие ставки в США. В частности, суб-сектор страховых компаний поднялся почти на 3%. Инфляция в Японии в августе снизилась на 0,4% по сравнению с 0,3% в июле. Однако базовая инфляция, напротив, показала нулевое изменение по сравнению со снижением на 0,2% в июле.

На Forex доллар незначительно усиливал свои позиции. AUD, NZD и CAD слабели в пределах 0,15%.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 30258,24 п. (+2,09%),

Hang Seng - 24507,88 п. (-0,01%),

Shanghai Composite - 3634,12 п. (-0,22%).

Бразильская засуха лишает Европу дешёвого газа

Засуха в Бразилии может быть одной из причин высоких цен на газ в Европе. Как правило, Бразилия получает до 2/3 электроэнергии за счёт гидроэлектростанций. Однако снижение уровня воды в реках существенно сокращает выработку «зелёной электроэнергии». Ожидается, что в сентябре Бразилия закупит до 1 млн тонн СПГ и в ближайшие месяцы потребность вряд ли существенно сократится. Для сравнения, в июле аргентина и Бразилия вместе закупили больше СПГ, чем Китай, или 62,4 млрд кубических футов против 42,2 кубических футов со стороны КНР. За первые семь месяцев года Бразилия приняла 142 СПГ танкера из США.

Китай в пятницу реализовал 4,43 млн бар. нефти из государственных стратегических резервов. Однако это действие больше напугало рынок, чем принесло снижение цен. В США продолжается снижение запасов из-за сократившихся поставок из Мексиканского залива после урагана Ида. Американские НПЗ обратились к поставкам из Канады и Ирака. В Азии предпочитают поставщиков с Ближнего Востока и Россию. На прошедшей неделе также стало известно, что в ОПЕК + некоторые производители испытывают сложности с наращиванием добычи даже в рамках своих сентябрьских квот. Таким образом, формируется весьма интересная картина наличия дефицита поставок, или, как минимум, достаточно ограниченного предложения, что позволяет нефти рассчитывать на недельный прирост цены.

По состоянию на 9:00 мск: